Humane AiPin : 1000$ pour avoir ChatGPT en tout temps à votre collet

Deux anciens ingénieurs d’Apple ont lancé ce qu’ils pensent être le téléphone intelligent du futur.

La société Humane vient de dévoiler officiellement son AiPin, un petit appareil connecté qui s’épingle à la boutonnière et qui donne vie, littéralement, à votre IA personnelle. En plus des 699$US (1000$CA) exigés pour l’appareil, il faut ensuite allonger 24$US (35$CA) par mois pour accéder à la version la plus récente de ChatGPT, l’IA générative d’OpenAI.

La mensualité comprend par ailleurs une connexion aux réseaux cellulaires et un numéro de téléphone à part entière. Humane ne veut pas que son appareil soit un bête accessoire pour téléphone.

Comme l’appareil se tient sur le veston, on ne le porte jamais à l’oreille pour prendre un appel. En fait, il n’a pas d’écran non plus. Il projette de l’information visuelle devant l’utilisateur, qui n’a qu’à lever la main pour produire un petit affichage directement dans sa paume. C’est pour le moins ingénieux.

Un système de micro et de haut-parleur s’assure de bien capter la voix de l’utilisateur, et peut lui répondre sans déranger les voisins, assure-t-on. L’appareil peut aussi être jumelé à des écouteurs Bluetooth.

Contrairement à un téléphone intelligent, l’appareil ne recourt pas à des applications mobiles. Tout passe par son IA, à laquelle on peut ajouter des extensions spécifiques, un peu à la manière de ChatGPT. On pourrait lui demander de répondre à des messages à notre place, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. On pourrait lui demander de créer des listes musicales sur mesure et à la demande, selon ses préférences, l’ambiance du moment, ou autre.

Évidemment, on peut aussi faire tous les appels qu’on souhaite.

L’appareil vient d’être présenté par Humane, qui espère en vendre au moins 100 000 d’ici sa mise en marché officielle, prévue tôt en 2024.