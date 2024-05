IBM pense pouvoir révolutionner le sport de table – et plus – avec l’IA.

Vivatech est une conférence technologique annuelle qui a lieu à Paris et qui tente de s’imposer sur la scène mondiale comme un événement incontournable pour quiconque s’intéresse à l’innovation et à l’intelligence artificielle. Il est beaucoup, beaucoup question d’IA à Vivatech cette année.

Sans trop de surprise, donc, on y trouve quelques gadgets intéressants, comme cette table de ping-pong présenté par IBM et dotée d’une IA qui livre ses conseils et astuces pour améliorer la technique des joueurs.

Une caméra et une série de capteurs logés dans le filet et les raquettes analysent les mouvements des raquettes et de la balle. Tout ça permet ensuite de livrer des infos sur la vitesse, l’angle d’attaque, etc., qui peuvent être analysées par les joueurs (ou leurs coachs) pour améliorer leur technique et progresser dans la compétition.

Chez IBM, on pense que la technologie peut évoluer et remplacer un arbitre dans des sports comme le tennis de table, ou même le tennis tout court, où les lignes de côté sont souvent débattues avec les joueurs – parfois avec véhémence.

Il y a donc une bonne quantité d’information dont peuvent bénéficier les joueurs. Les spectateurs qui ont raté l’action peuvent aussi s’amuser, puisqu’une IA générative peut ensuite récupérer l’information pour résumer l’action du match, de façon un peu dramatique.

On parle beaucoup du rôle de l’IA dans toutes les sphères de la vie à Vivatech, mais le sport en est un dont on parle un peu moins. Pourtant, l’arbitrage, cette zone grise dans laquelle le jugement de l’officiel est souvent remis en question aussi bien par les joueurs que par les spectateurs, pourrait grandement profiter d’une telle avancée technologique.L’action ici se passe sur la table, mais on imagine aussi l’impact de l’IA sur un terrain, ou sur une patinoire…