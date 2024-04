One UI 6.1: Samsung étend les fonctions d’IA du S24 aux Galaxy plus âgés

Samsung a annoncé que son Galaxy AI arrivera sur les téléphones sortis en 2022, via la mise à jour One UI 6.1.

Cette mise à jour est la suite logique d’un geste posé il y a un mois. Le mois dernier, Samsung a surpris les propriétaires de Galaxy S23 en mettant à jour leurs téléphones avec des fonctionnalités IA (à l’époque) exclusives au Galaxy S24. Maintenant, l’entreprise a confirmé que d’autres téléphones recevront aussi une mise à jour IA.

One UI 6.1

La mise à jour One UI 6.1 met les fonctionnalités populaires suivantes de Galaxy AI entre les mains de plus d’utilisateurs à travers le monde : Circle to Search with Google, Chat Assist, Interpreter, Live Translate, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Generative Edit, Edit Suggestion et AI-Generated Wallpaper.

Galaxy AI facilite l’envoi de messages clairs dans n’importe quelle langue. Voyager à l’étranger n’a plus besoin d’être une épreuve insurmontable avec Interpreter qui traduit la parole en texte sur un écran partagé. Live Translate offre des traductions instantanées de voix et de texte pendant les appels téléphoniques, tandis que Chat Assist aide les utilisateurs à rédiger leurs messages dans différentes langues et à ajuster le ton de leurs messages.

Plus d’utilisateurs peuvent également bénéficier d’une meilleure productivité et d’un accès facilité à l’information. Circle to Search avec Google simplifie l’interaction avec les médias sociaux et Internet grâce à un geste simple et intuitif, tandis que Note Assist simplifie les tâches d’organisation avec des fonctions de formatage automatique et de résumé.

Browsing Assist résume et traduit habilement les articles d’une page Web et avec Transcript Assist, les utilisateurs peuvent créer sans effort des résumés de réunion et des traductions précises.

La mise à jour commencera à être déployée à partir du début du mois de mai sur les séries Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 et Galaxy Tab S8.