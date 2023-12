Pas de suite pour Zelda Tears of the Kingdom

Dans une récente interview exclusive accordée à Game Informer, Eiji Aonuma, le producteur de la célèbre franchise The Legend of Zelda, a partagé des détails intrigants sur le prochain volet de la saga. Contrairement aux attentes, la suite des aventures de Link ne suivra pas directement les événements de Tears of the Kingdom (TOTK), offrant ainsi une perspective nouvelle et inattendue aux fans de la série.

Aonuma, aux côtés du réalisateur de TOTK, Hidemaro Fujibayashi, a expliqué que bien que TOTK soit considéré comme la forme finale de la version actuelle de The Legend of Zelda, la prochaine aventure de Link ne serait pas une suite directe. Selon eux, Breath of the Wild a épuisé les possibilités du monde qu’ils ont créé, mais plutôt que de rester dans la continuité, ils ont choisi d’explorer de nouveaux horizons.

“Nous cherchions à nous appuyer sur le monde que nous avons créé avec Breath of the Wild”, ont-ils expliqué. “En tant que tel, Nintendo considère TOTK comme la forme finale de cette version de The Legend of Zelda. Je ne pense pas que nous ferons une suite directe à un monde tel que celui que nous avons créé.”

Une nouvelle réjouissante pour les fans, qui peuvent anticiper un changement significatif dans le ton, le cadre et les mécaniques de jeu du prochain opus. L’équipe de développement semble déterminée à surprendre les joueurs, évitant ainsi de retomber dans la redondance.

Malgré le succès des pouvoirs Amalgame, Emprise et Duplicata introduits dans TOTK, Fujibayashi a précisé que ces capacités novatrices ne seraient pas réutilisées dans les futurs jeux de la franchise. Il a souligné l’importance de créer quelque chose de nouveau à chaque itération de la série, évitant ainsi une sensation de redondance.

Enfin, concernant la chronologie complexe des jeux Zelda, Fujibayashi a admis que l’équipe de développement prend en compte les théories des fans, mais sans compromettre la créativité. “Nous y réfléchissons, mais pas au point d’avoir l’impression que notre processus de développement est restreint ou limité.”

Ainsi, avec ces nouvelles révélations, les attentes pour la prochaine aventure de Link sont plus élevées que jamais, offrant aux fans une anticipation palpable pour un chapitre inédit et plein de surprises dans l’univers captivant de The Legend of Zelda.