Capcom annonce des résultats financiers records

Capcom a récemment publié ses résultats financiers pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2024, et les chiffres sont impressionnants. Avec un chiffre d’affaires net de 152 410 millions de yens, en hausse de 21,0 % par rapport à l’année précédente, et un bénéfice net de 43 374 millions de yens, en hausse de 18,1 %, Capcom enregistre une septième année consécutive de bénéfices records à tous les niveaux.

Street Fighter 6 et Dragon’s Dogma 2 les locomotives de Capcom

L’un des principaux contributeurs à ces résultats remarquables est le succès de Street Fighter 6, qui a été un pilier des activités esport du groupe. Le jeu a été largement salué par les fans et la communauté esportive pour ses améliorations de gameplay et ses tournois compétitifs passionnants.

Un autre titre qui a performé pour Capcom est Dragons Dogma 2, lancé en mars 2024. Ce jeu d’action RPG a été bien accueilli par les joueurs pour son monde ouvert fascinant, ses combats intenses et son histoire immersive, ce qui en fait un ajout apprécié à la gamme de jeux de l’entreprise.

En dehors de ces jeux, les activités promotionnelles visant à accroître la notoriété des franchises existantes de Capcom et à conquérir de nouveaux fans ont également été bénéfiques pour l’entreprise.

De plus, Capcom a élargi ses sources de revenus en exploitant ses grandes marques dans les films, les produits dérivés de personnages et l’esport. La société a également mis en œuvre des opérations efficaces et de nouveaux formats de magasins dans son activité d’exploitation d’arcades, tout en introduisant des machines de pachislo intelligentes dans son activité d’équipements de loisirs.

Pour l’exercice fiscal en cours, se terminant le 31 mars 2025, Capcom prévoit un chiffre d’affaires net de 165 000 millions de yens et un bénéfice d’exploitation de 64 000 millions de yens, ce qui marquerait douze années consécutives de croissance du bénéfice d’exploitation et huit années consécutives de bénéfices records à tous les niveaux.

Capcom continue de prospérer grâce à ses franchises emblématiques et à sa stratégie de diversification des revenus, ce qui laisse présager un avenir prometteur pour la société dans l’industrie du jeu vidéo.