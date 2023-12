Une pétition en ligne qui s’oppose à l’émoji intello devient virale

Un jeune internaute anglais âgé de 10 ans a lancé une pétition en ligne contre l’émoji de «nerd» car il la juge «insultante».

Si vous vous sentez insultés par cet émoji à grosses lunettes qui cache mal ses deux dents d’en avant, vous n’êtes pas seuls. Le jeune internaute anglais Teddy Cottle a lancé une pétition sur Internet et demande à Apple de changer son design. Le jeune homme estime que son style est humiliant pour les gens qui comme lui portent des lunettes.

Dans une entrevue avec la BBC anglaise, il explique : «je déteste les dents de cet émoji et son nom. Ça me rend triste et fâché.»

Teddy Cottle a une solution pour régler le problème : que l’émoji actuel soit changé pour quelque chose de plus sympathique, et que son nom, en anglais, passe de «Nerd face» à «Genius».

En français, un certain film hollywoodien traduit en France dans les années 1980 a librement traduit «nedrd» par «tronche», ce qui serait plus approprié pour expliquer l’émoi du jeune Britannique. L’émoji pointé du doigt s’appelle officiellement «intello», ce qui semble plus respectueux, même si bien des gens utilisent ce terme péjorativement.Sans doute que de revoir cet émoji pour lui donner les traits d’un génie, mettrait fin pour de bon au débat.