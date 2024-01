À quoi s’attendre avec la mise à jour majeure d’iOS 18 d’Apple?

Les amateurs d’Apple et les passionnés de technologie attendent avec impatience la sortie d’iOS 18, qui, selon le célèbre journaliste technologique de Bloomberg, Mark Gurman, s’annonce comme l’une des mises à jour les plus importantes de l’histoire de la société.

Dans sa newsletter ‘Power On’, Gurman écrit : “On me dit que le nouveau système d’exploitation est considéré en interne comme l’une des plus grandes mises à jour d’iOS, sinon la plus grande, de l’histoire de l’entreprise.” Cependant, aucune information supplémentaire n’est fournie au-delà de l’indication selon laquelle iOS 18 devrait être une mise à jour substantielle.

Cela dit, en se basant sur les rumeurs précédentes, nous avons une idée de ce qui pourrait être inclus dans iOS 18. Tout d’abord, le support RCS dans Messages arrivera “plus tard” en 2024, ce qui signifie que cette fonctionnalité sera probablement incluse dans la prochaine mise à jour du système d’exploitation mobile d’Apple. Cela apporte des fonctionnalités telles que des photos/vidéos de résolution supérieure, des discussions de groupe, des accusés de lecture, etc., aux messages entre les appareils iOS et Android.

Une autre fonctionnalité clé qui sera probablement incluse dans iOS 18 est l’IA générative de Siri. Gurman et plusieurs analystes, dont Jeff Pu, ont prédit que “Apple GPT” pourrait être lancé fin 2024, juste à temps pour la série iPhone 16 et iOS 18. Cependant, on se souvient que le Galaxy S24 de Samsung était censé présenter Bixby alimenté par une IA générative, et cela ne s’est pas concrétisé, alors peut-être que la version d’Apple de cette technologie ne sera pas prête à temps pour le prochain lancement de son smartphone.

On s’attend à ce qu’Apple dévoile ses plans en matière d’IA générative lors de la Conférence mondiale des développeurs de cette année (WWDC). iOS 18 sera présenté à la WWDC et lancé à l’automne prochain aux côtés de l’iPhone 16.

Dans la même newsletter, Gurman a également exposé les projets d’Apple de lancer un nouvel iPad Air, un iPad Pro et un MacBook Air alimentés par la puce M3.