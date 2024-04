Les dernières fuites confirment le design de l’iPhone 16

Un ensemble de photos volées des maquettes supposées de l’iPhone 16 circule actuellement en ligne, confirmant ainsi le design présumé des futurs smartphones. Ces images laissent entrevoir un agencement différent du module photo, laissant place à de possibles changements, notamment l’apparition d’un nouveau bouton de capture. Ces maquettes semblent en tous points identiques à celles partagées précédemment par un autre leaker, ne laissant guère de doute quant à leur authenticité.

À quelques mois du lancement prévu de l’iPhone 16, les fuites et les révélations des leakers se multiplient, offrant un aperçu de plus en plus précis du prochain smartphone d’Apple. L’un des points les plus débattus récemment concerne le design de l’appareil. Des maquettes des quatre modèles circulent sur internet depuis quelques jours, confirmant ainsi plusieurs rumeurs persistantes. Aujourd’hui, il semble évident que ces maquettes reflètent fidèlement la réalité.

De nouvelles images, partagées cette fois-ci sur Twitter par le leaker Majin Bu, viennent confirmer ces précédentes révélations. Il ne faut pas longtemps pour remarquer que le design dévoilé correspond parfaitement à celui partagé en début de mois. Certains détails, tels que le nouveau module photo des modèles standards et Plus, composé de deux lentilles disposées verticalement au lieu de la disposition diagonale habituelle, ne laissent plus place au doute.

Ce changement de design semble particulièrement important, car il pourrait permettre aux deux modèles de capturer des vidéos spatiales en 3D. Cette technologie, initialement introduite sur les iPhone 15 Pro et Pro Max, semble désormais être amenée à être généralisée par Apple, notamment pour profiter pleinement de la fonctionnalité Vision Pro, que la société cherche à promouvoir.

Outre le nouveau module photo, ces images laissent également entrevoir l’ajout d’un nouveau bouton de capture, positionné juste en dessous du bouton d’alimentation. Selon les rumeurs antérieures, ce bouton aurait pour fonction d’ouvrir instantanément l’application photo, permettant ainsi de capturer les instants mémorables sans délai. Les maquettes confirment en outre que ce bouton sera présent sur tous les modèles d’iPhone 16.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver l’Iphone 16 dès sa sortie au meilleur prix sur Planhub.ca !