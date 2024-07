Samsung Galaxy Z Flip6 et Fold6 :  pleins feux sur Galaxy AI

En direct de son événement Galaxy Unpacked de Paris, Samsung a levé le voile sur une série de nouveaux appareils, dont ses deux téléphones-phares, les Galaxy Z Fold6 et Flip6.

Les deux téléphones ont été dévoilés aux côtés de deux montres connectées Galaxy Watch 7 et de deux paires d’écouteurs Bluetooth Galaxy Buds3.

Les deux appareils sont une mise à niveau intéressante de la génération précédente. Surtout, ils ont droit à une mécanique rehaussée, y compris l’introduction d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, une variante de la puce de Qualcomm conçue exprès pour ces appareils, qui est particulièrement puissant lorsque vient le temps d’effectuer des tâches d’intelligence artificielle.

Galaxy Z Flip6

Le Galaxy Z Flip6, le plus petits des deux modèles avec son format repliable à la verticale, hérite d’une batterie de 4000 milliampères-heures qui devrait rehausser substantiellement son autonomie.

Ses deux affichages AMOLED font respectivement 6,7 pouces et 3,4 pouces et permettent d’utiliser le téléphone ouvert, refermé, ou à moitié replié, pour le déposer sur une surface et effectuer certaines tâches en mode mains libres.

Une de ces tâches met en lumière l’intégration de Galaxy AI, une application qui offre notamment la traduction en temps réel de données vocales, et qui peut afficher le texte traduit sur les deux écrans, ce qui est pratique dans une discussion où deux interlocuteurs ne parlent pas la même langue. L’appareil peut aussi lire le texte traduit, bien sûr.

Galaxy AI permet aussi à l’appareil photo du Z Flip6 d’être plus polyvalent. La caméra a deux objectifs, un très grand angle de 12 mégapixels et un tout nouveau grand angle de 50 mégapixels peuvent repérer un sujet à trois mètres et identifier ses gestes de la main, notamment le petit salut qui déclenche l’obturateur à distance.

Sa caméra frontale est de 10 mégapixels.

Le Z Flip6 est vendu avec un boîtier en quatre couleurs, dont un vert menthe et un jaune éclatant, en versions à 256 ou 512 go de stockage interne, vient avec la recharge rapide de 25 watts, et se trouve à respecter la norme IP48, ce qui le rend à l’épreuve de l’eau et de la poussière.

Son prix de détail au Canada démarre à 1462$ (1623$ pour le 512 go).

Galaxy Z Fold6

Le Z Fold6 est sans conteste le plus élégant des téléphones Samsung. Son format demeure le même, avec son écran principal de 7,6 pouces de diagonale qui se referme pour révéler un plus petit affichage de 6,3 pouces de diagonale. Ce dernier a droit à un verre Gorilla Glass Victus 2 plutôt résistant. Samsung a augmenté la luminosité de son écran pour rendre l’appareil plus facile à utiliser en plein jour.

Le Z Fold6 partage la plupart des éléments mécanique du Z Flip6, certaines étant simplement bonifiées pour en donner un peu plus. Les deux téléphones ont 12 go de mémoire vive, par exemple. Le Z Fold6 ajoute une version à 1 to de stockage aux versions de 256 et 512 go. On trouve aussi un troisième objectif sur sa caméra arrière, un téléobjectif de 10 mégapixels, ainsi qu’un second capteur frontal sous l’affichage qui fait 4 mégapixels.

L’intégration de Galaxy AI est aussi apparente sur ce téléphone. On peut notamment griffonner un petit dessin et laisser le téléphone améliorer automatiquement le rendu pour le rendre plus réaliste, plus artistique, ou bref, plus élégant. C’est une forme intéressante de création d’image assistée par l’IA.

Le Z Fold6 est aussi compatible avec le protocole DeX de Samsung, qui permet de projeter sur un moniteur externe une version pour bureau de son logiciel, pour transformer le téléphone en ordinateur de poche.Sa batterie est aussi un peu plus imposante, à 4400 milliampères-heure. Cela ajoute une heure d’autonomie par charge. Lui aussi est conforme à la norme d’étanchéité IP48.