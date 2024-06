Surprise! Google pourrait dévoiler son Pixel 9 dès le début août

Les Pixel 9, Pixel 9 Pro, ainsi que les Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL pourraient être présentés aux côtés d’un Pixel 9 Fold pliable.

Alors que nous pensions avoir tout entendu lors de Google I/O, l’entreprise a annoncé qu’elle tiendrait un autre événement estival le 13 août à Mountain View, en Californie.

Les invitations, qui sont arrivées plus tôt aujourd’hui, indiquent que l’entreprise tiendra une conférence à 10 h HP/13 h HE, suivie de démonstrations pratiques, où Google « présentera le meilleur de l’IA de Google, du logiciel Android et de la gamme d’appareils Pixel ».

L’événement Made by Google de l’année dernière a eu lieu en octobre, où l’entreprise a lancé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ainsi que la Pixel Watch 2. Ainsi, bien que ce soit plusieurs mois plus tôt, nous pourrions avoir un premier aperçu du Pixel 9, du Pixel 9 Pro et de la Pixel Watch 3. Nous imaginons que les rumeurs de Pixel Watch 3 XL et de Pixel 9 Pro XL seront également présentées lors de l’événement. Nous pourrions même voir le Pixel 9 Pro Fold, successeur du Pixel Fold de l’année dernière.

Alors que Google a annoncé un certain nombre de fonctionnalités et d’initiatives liées à l’IA plus tôt cette année, cet événement pourrait présenter encore plus d’exemples, ainsi que leur fonctionnement dans ces nouveaux appareils. Par exemple, nous pourrions voir comment fonctionnent les nouvelles fonctionnalités de l’IA dans Android 15, telles que l’extension de Circle-to-search, les alertes d’arnaque en temps réel et TalkBack.

Google a été plein de surprises avec ses lancements de produits cette année. La plupart des gens s’attendaient à ce que le Pixel 8a apparaisse lors de Google I/O, suivant le modèle des versions précédentes. Au lieu de cela, le téléphone de milieu de gamme est sorti une semaine avant.