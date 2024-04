Boring Phone : le téléphone de l’année est signé… Heineken

Le brasseur Heineken et le détaillant américain Bodega ont dévoilé le « Téléphone Plate » («Boring Phone»).

Ils souhaitent aider les gens à découvrir que leur vie sociale est plus riche quand ils sont moins accrochés à leur téléphone. Dans un monde où les téléphones intelligents deviennent un peu trop captivants, le Téléphone Plate revient à l’essentiel en coupant l’accès à internet, aux médias sociaux et à d’autres applications. Disons qu’on est loin du prochain iPhone…

L’appareil sera présenté pour la première fois le jeudi 18 avril dans une boutique éphémère Bodega à la Milan Design Week, le plus grand festival mondial de design et d’innovation.

Défilement morbide

Suite à une étude qui révèle que 90 % des gens admettent scroller frénétiquement pendant leurs sorties. C’est ce qu’on appelle, chez nous, du défilement morbide. Avec des téléphones intelligents de plus en plus avancés et intéressants pour l’utilisateur, c’est plus facile que jamais de se connecter au monde virtuel, mais plus difficile de rester dans le moment présent.

Produit par le fabricant européen Human Mobile Devices (HMD), le «Heineken x Bodega Boring Phone» (son nom tout du long) élimine les distractions des téléphones intelligents d’aujourd’hui. Conçu pour offrir les éléments de base nécessaires à une bonne soirée, le téléphone a pour fonction principale d’envoyer et de recevoir des appels et des textos.

Le boîtier transparent du téléphone et les autocollants holographiques s’inspirent de l’amour de la génération Z pour la mode et le design « néo-rétro » et rappellent les téléphones cellulaires du début des années 2000. Dépouillé de tout flafla, le téléphone ne peut pas télécharger de médias sociaux ou d’autres applications qui nous empêchent d’être présents dans l’instant. Il dispose également d’une autonomie pratique d’une semaine et d’une durée de conversation allant jusqu’à 20 heures.

Cette série limitée de téléphones « bêtes » – conçus spécifiquement pour avoir des capacités technologiques réduites – a été créée pour encourager les gens à profiter de meilleures connexions en personne lors de leurs sorties en déconnectant de leurs téléphones intelligents.

Les jeunes veulent décrocher

Alors que les téléphones intelligents continuent de dominer l’attention à l’échelle mondiale, une nouvelle étude commandée par Heineken révèle que 90% des «Zilléniaux» (les jeunes adultes au croisement de la génération Z et des milléniaux) au Royaume-Uni et aux États-Unis avouent qu’ils défilent sans but lorsqu’ils sont avec leurs amis et leur famille, en vérifiant leurs appareils sept fois en moyenne par sortie nocturne.

En ce qui concerne les plus grandes distractions, les deux tiers admettent consulter les médias sociaux (62 %) lorsqu’ils sont avec d’autres personnes, tandis que plus d’un tiers (36 %) avouent vérifier leurs courriels professionnels. Trois personnes sur dix (30 %) ont également révélé qu’elles jouent discrètement à des jeux au lieu de s’engager avec leur famille et leurs amis.

Mais comme plus d’un tiers (37 %) révèlent qu’ils vérifient leur téléphone plus souvent qu’ils ne le devraient lorsqu’ils socialisent, la tendance commence à s’inverser avec 32 % admettant qu’ils aimeraient pouvoir éteindre leur téléphone lors d’une sortie.

La bonne nouvelle : une personne sur cinq (22 %) révèle qu’elle éteint déjà son téléphone ou le laisse à la maison avant les sorties, et deux autres sur cinq (38 %) disent qu’elles envisageraient de le faire.