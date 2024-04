Apple iPhone 16 : beaucoup de nouveautés en vue

L’iPhone 16 s’apprête à faire son incursion dans l’IA générative en 2024.

Voici les autres rumeurs qui circulent à propos de l’iPhone 16.

L’iPhone 16 adopte pleinement l’IA générative

L’un des arguments de vente les plus marquants de la série Galaxy S24 de Samsung et de la gamme Pixel 8 de Google était l’intégration d’astuces IA. Apple pourrait suivre la même voie. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré cette année qu’Apple voyait «une énorme opportunité avec l’IA générative».

iOS 18 devrait comporter une technologie d’IA générative. Un rapport de The Information indique qu’Apple prévoit d’utiliser des modèles de langage avancés pour rendre Siri plus intelligent.

Les iPhone 16 Pro auront peut-être des écrans plus grands

En tout cas, ils ne se plieront pas. Apple a conservé les deux tailles d’écran pour les modèles iPhone Pro depuis 2020, lorsqu’il a lancé l’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Cependant, cela devrait changer avec les modèles iPhone 16 Pro, qui pourraient avoir des écrans plus grands.

L’analyste Ross Young a suggéré plus tôt cette année que les modèles iPhone 16 Pro auront des écrans plus grands, soit 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max. Cette rumeur a ensuite été corroborée par Mark Gurman de Bloomberg, qui a déclaré que les modèles iPhone 16 Pro pourraient gagner «quelques dixièmes de pouce en diagonale.»

Les modèles de base devraient conserver les tailles actuelles de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Si l’augmentation de la taille est exacte, ce serait un autre pas d’Apple pour distinguer ses modèles Pro iPhone de ses modèles réguliers.

Design : des bordures plus fines

La publication coréenne The Elec a publié un rapport en avril indiquant que certains modèles d’iPhone devraient adopter une technologie d’écran innovante, résultant en des bordures plus fines autour de l’écran du téléphone. Ce développement pourrait se traduire par une zone d’écran légèrement plus grande pour certains modèles d’iPhone 16, bien qu’on ne sache pas encore de quels modèles il s’agit.

Apple a historiquement introduit des améliorations d’affichage dans sa gamme de produits Pro, avant de les faire parfois descendre vers les modèles moins chers par la suite. Le rapport indique que les fabricants d’écrans ont introduit une nouvelle technologie de réduction des bordures, permettant des circuits de contrôle plus compacts et conduisant finalement à des bords plus fins.

D’autres rumeurs

Alors qu’Apple prépare son nouvel iPhone pour l’automne 2024, les rumeurs vont continuer de se faire aller! Voici d’autres changements anticipés: