L’iPhone 15 d’Apple est-il pour vous?

Après des semaines de rumeurs, Apple a finalement dévoilé les détails concernant l’iPhone 15. Nouvelle interface, nouvelles caméras, nouveau port USB-C… Est-il pour vous?

Plus résistant

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont les deux versions d’entrée de gamme cet automne. Le premier a un affichage qui fait 6,1 pouces de diagonale, tandis que le second fait 6,7 pouces.

Leur forme par rapport à l’iPhone 14 n’est pas si différente, mais Apple a quand même revu quelques détails. Par exemple, l’arrière du boîtier de l’iPhone 15 est fait d’une nouvelle forme d’un verre coloré qui serait le plus résistant jamais utilisé par Apple sur ses téléphones. Les contours du téléphone ont pour leur part été légèrement arrondis pour une meilleure prise en mains.

À l’avant, l’écran ne change pas, mais son niveau de luminosité est amélioré. Il atteint une puissance de 2000 nits, ce qui lui permet d’être plus visible même en plein jour, sous un soleil de plomb.

La principale nouveauté sur l’affichage de l’iPhone 15 est la disparition de l’encoche qui bordait sa frange supérieure dans ses versions précédentes. On a plutôt repris le concept du «Dynamic Island» de l’iPhone 14 Pro, où la caméra et l’écouteur sont bordés d’une bulle noire où s’affiche aussi différents types d’information.

48 mégapixels

La caméra de l’iPhone 15 hérite d’un capteur dont la capacité maximale est de 48 mégapixels. On peut réaliser des photos de cette résolution si on le désire, mais par défaut, les photos prises avec l’iPhone 15 sont de 12 mégapixels. Apple combine les données tirées de quatre pixels pour produire un seul pixel dans l’image finale, ce qui permet d’en rehausser les couleurs, la netteté et les contrastes.

L’iPhone 15 peut aussi créer des photos de 24 mégapixels, qui sont le résultat d’une combinaison des données tirées d’une photo prise à une résolution de 12 mégapixels, rehaussée par les données tirées d’une autre photo de 48 mégapixels. Le tout se fait de façon transparente pour l’utilisateur, qui ne voit que la photo finale.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus n’ont que deux objectifs : un grand angle 13 mm et un objectif de 24 mm. L’appareil peut quand même simuler un téléobjectif de 48 mm en magnifiant les 12 mégapixels au centre d’une photo prise avec ce dernier objectif.

Photonic Engine

Les photos de nuit et les photos en mode portrait sont rehaussées par l’incorporation d’un nouveau système appelé Photonic Engine.

On peut aussi prendre des photos en mode normal et créer le fameux effet bokeh des photos de type portrait par la suite, en retouche. On peut aussi changer le sujet des portraits à sa guise.

Processeur A16

L’iPhone 15 est animé par un processeur A16. La grosse nouveauté ici est la compatibilité avec la deuxième génération du protocole Ultra Wide-Band (UWB 2.0), qui facilite l’interaction du téléphone avec d’autres objets situés à proximité.

Le port Lightning laisse la place à un port USB-C compatible avec la norme de débit USB 2.0, laquelle permet à l’iPhone d’envoyer un flux vidéo 4K avec HDR à un téléviseur externe via un câble HDMI compatible.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus se vendront dès le 22 septembre pour 1130$. Apple offre une ristourne allant de 235 à 950$ en échange d’un vieil iPhone.