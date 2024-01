Comment devenir nomade digital en 2024 ?

Le nomade digital est un professionnel qui travaille à partir de n’importe où. Son nom vient de sa grande liberté géographique et temporelle professionnelle. En effet, pour faire du digital nomadisme, vous devez juste avoir une bonne connexion et un ordinateur. Cependant, s’il est aussi fascinant et tentant de se lancer, vous avez besoin de certaines compétences pour vous en sortir. Lisez dans ce contenu le processus à suivre pour devenir nomade digital en 2024.

Nomade digital : qu’est-ce que c’est ?

Un nomade digital est une personne avec plusieurs compétences vendables et qui travaille n’importe où grâce à son ordinateur et à sa connexion Wifi. Ce professionnel passe une grande partie de sa vie à voyager. Les nomades digitaux parcourent donc plusieurs pays et villes tout en travaillant sur la route. Mais ce qui compte dans le fond, ce n’est pas le fait de devoir voyager. Ce qui importe en effet, c’est le fait d’avoir des activités en ligne et d’être libre pour pouvoir faire des voyages.

De quelles manières peut-on devenir nomade digital en 2024 ?

Il existe 3 principales voies par lesquelles passer pour devenir nomade numérique. Ce sont des statuts à adopter, ou des modes de travail à adopter dans l’exercice de votre métier. Vous pouvez alors devenir :

Auto-entrepreneur ;

Freelance ;

Travailler à distance.

Ces trois statuts offrent aux travailleurs une indépendance particulière qui leur permet de travailler n’importe où.

Devenir nomade numérique en tant qu’auto-entrepreneur

Devenir travailleur indépendant et lancer son propre business couvre de toute évidence un large éventail de possibilités. Toutefois, pour faire du nomadisme numérique, n’importe quel type d’entreprise ne peut pas convenir. Il ne faut pas se lancer en ouvrant un restaurant ou comme un franchisé. Les businesses qui exigent d’engager du personnel et d’être constamment présent ne correspondent pas au nomadisme digital.

Pour vous lancer, vous devez opter pour le terrain des travailleurs solos ou des petites structures. Il s’agit ainsi de créer en ligne un revenu passif. Vous pouvez donc suivre des formations dans les métiers digitaux. De plus, il faut être en mesure de se protéger contre les cyberattaques pour évoluer dans le domaine.

Faites du digital nomadisme grâce au freelancing

La deuxième possibilité qui s’offre à vous pour devenir nomade digital est le freelancing. Ce statut vous permet en effet d’exercer votre métier où que vous soyez. En tant que freelance, vous réalisez des missions d’un nombre illimité. Vous développez votre business sur Internet et vous vous créez une clientèle fidèle de façon progressive. Grâce aux recommandations et bons témoignages, vous gagnerez du terrain avec une réputation online.

Le télétravail : le mode de travail parfait pour devenir nomade numérique

En dehors de l’auto-entrepreneuriat et du freelancing, vous pouvez aussi devenir nomade digital avec le travail à distance. Il ne s’agit pas de démissionner de votre poste en entreprise pour devenir freelance ou démarrer une entreprise. Pour faire du télétravail, vous essayez de négocier avec votre employeur pour travailler à domicile. Par ailleurs, si vous êtes un professionnel et que vous recherchez un job de télétravail, profitez des opportunités des emplois de télétravail freelance en ligne.

Quels métiers pour le nomadisme digital en 2024 ?

Le nomade digital doit avoir des compétences variées dans plusieurs domaines pour évoluer. Cela lui permettra d’exécuter des missions coûteuses pour se donner les moyens de voyager à travers le monde. De nombreux métiers numériques conviennent au nomadisme numérique :

Le métier de traducteur ;

Le métier de rédacteur web SEO ;

Le métier de spécialiste en référencement naturel ;

Le métier d’e-commerçant ;

Le métier d’assistante virtuelle ;

Le métier de concepteur web.

Outre ces professions suscitées, il existe plusieurs autres métiers numériques qui correspondent au style de vie du digital nomade. On note principalement le métier d’infographiste, le métier de spécialiste SEM et le métier de professeur à distance. Vous avez aussi la possibilité de travailler chez Ubisoft, une entreprise qui a récemment évoqué l’évolution du service d’abonnement.

Quelles sont les compétences et qualités requises pour devenir nomade numérique ?

Pour devenir nomade digital, vous avez besoin de certaines qualités professionnelles et personnelles. Celles-ci vous aideront à réussir dans le mode de travail que vous avez adopté. Au cœur de la réussite des entreprises se trouve la gestion des projets, une compétence dont vous avez besoin. En suivant une formation en gestion de projet à distance, vous saurez :

Planifier des projets ;

Exécuter des tâches en ligne ;

Superviser une équipe de projets à distance ;

Évaluer des projets en ligne.

Quant aux différentes qualités que requiert le nomadisme digital, on peut évoquer l’organisation, la rigueur, le professionnalisme et le sens de l’écoute. Apprenez aussi à créer des sites web et suivez une formation pour data scientist.