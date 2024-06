Les nouveautés à venir pour iOS 18 et iPadOS 18

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé iOS 18 et iPadOS 18, deux mises à jour majeures qui apportent une multitude de nouveautés pour transformer l’expérience utilisateur sur iPhone et iPad.

iOS 18

iOS 18 introduit un nouveau design d’icônes et de widgets, avec des options de couleurs et de thèmes sombres. L’écran d’accueil est repensé pour permettre une organisation plus libre des applications, widgets et fonds d’écran. Les réglages rapides se déploient sur plusieurs pages pour un accès facilité, et une API permet aux développeurs d’intégrer leurs propres contrôles.

L’écran de verrouillage devient plus personnalisable, avec des boutons et des actions rapides configurables. L’application Photos bénéficie d’une interface unifiée, de filtres améliorés et d’une organisation automatique par temps, lieu et autres critères. De nouveaux albums “Personnes” et “Groupes de personnes” facilitent la gestion de vos photos.

L’application Messages intègre la communication par satellite (aux États-Unis uniquement) et une intégration de base du protocole RCS. Les Tapbacks sont enrichis avec des emojis et des stickers. Le Calendrier propose plusieurs vues différentes, et l’application Mots de passe est désormais indépendante des Réglages.

iPadOS 18

iPadOS 18 s’appuie sur l’apprentissage automatique pour offrir de nouvelles fonctionnalités puissantes sur tablette. L’écran d’accueil personnalisable permet de choisir une couleur de surbrillance pour les icônes d’applications. L’application Photos bénéficie d’une nouvelle mise en page et d’albums intelligents. L’application News est également repensée avec une barre d’onglets flottante personnalisable pour un accès rapide à des sujets spécifiques.

Pages, Keynote et Numbers ont été améliorés pour une productivité accrue. L’application Calculatrice devient une véritable calculatrice scientifique avec un historique pratique et des conversions d’unités intégrées.

L’Apple Pencil devient encore plus indispensable avec la nouvelle fonctionnalité Math Notes, qui permet de résoudre des problèmes mathématiques directement avec le stylet. L’application Notes comprend désormais Smart Script, une technologie qui corrige et améliore l’écriture manuscrite pour une meilleure lisibilité.

Apple Intelligence au cœur de l’expérience

Apple Intelligence, le nouveau système d’intelligence artificielle d’Apple, est intégré à iOS 18 et iPadOS 18 pour améliorer de nombreuses fonctionnalités, notamment la reconnaissance d’images, la traduction en temps réel et la suggestion de réponses intelligentes dans les messages.