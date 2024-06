Les nouveautés de watchOS 11

Avec watchOS 11, l’Apple Watch s’enrichit de nouvelles fonctionnalités qui vont au-delà de la personnalisation. Grâce à de nouvelles API pour la santé et le double tap présentées au WWDC 2024, ainsi qu’à une fonction de traduction en temps réel intégrée, la montre devient plus intelligente, plus utile et plus personnelle que jamais.

Santé et bien-être

watchOS 11 vous offre une vision plus approfondie de votre santé et de votre forme physique. Vous pouvez désormais évaluer l’impact de vos entraînements sur le long terme, utiliser la fonction Check-in pour signaler votre état lors d’activités comme la randonnée ou la course, et accéder à des informations précieuses pour les femmes enceintes.

Un cadran Photos dynamique

Le cadran Photos a été entièrement repensé, avec un mode dynamique qui fait défiler vos photos en créant un effet de profondeur sur chaque image, pour un affichage plus vivant et personnalisé de vos souvenirs.

Aperçu instantané de votre santé

Le widget Vitals vous permet de consulter en un coup d’œil votre état de santé actuel, avec des alertes si certaines mesures sortent de la normale. Vous pouvez ainsi suivre vos signes vitaux et prendre des décisions éclairées pour votre bien-être.

Bienfaits de l’activité dans le temps

La fonction de suivi de la performance vous offre une analyse détaillée de votre charge d’entraînement sur 7 jours ou 1 mois, en comparant vos efforts actuels avec vos performances précédentes en termes d’intensité et de durée. Vous pouvez également évaluer la difficulté de chaque exercice sur une échelle de 1 à 10, ce qui vous aide à prendre des décisions éclairées pour progresser et améliorer votre santé.

watchOS 11 vous donne plus de contrôle sur l’affichage de vos résultats d’activité. Vous pouvez désormais mettre en pause le calcul des anneaux pour une journée, une semaine, un mois ou plus, ce qui vous permet d’adapter votre suivi à votre rythme de vie et à vos besoins.

Confidentialité

La confidentialité de vos données reste une priorité absolue. Vous décidez quelles informations partager et lesquelles garder privées, et toutes vos données sont cryptées sur votre appareil pour une sécurité maximale.watchOS 11 est compatible avec l’Apple Watch SE 2e génération et les modèles ultérieurs, à partir de l’Apple Watch Series 6.