Voici comment RCS améliorera les conversations iPhone-Android

RCS permettra aux messages entre iPhones et Android de fonctionner mieux que jamais. Voici ce que cela signifie pour vous.

iOS 18 sera lancé cet automne avec des améliorations majeures telles que Apple Intelligence, de nouveaux outils de personnalisation et plus encore. Mais l’un des plus grands changements arrive avec Messages : la prise en charge de RCS.

RCS signifie Rich Communication Services, et il est largement disponible sur les appareils Android depuis un certain temps. Bien que les SMS/MMS soient techniquement plus répandus, il s’agit d’une technologie plus ancienne et comportant plus de limitations.

En ce qui concerne la messagerie texte, il existe différentes méthodes à connaître.

Dans iMessage, le système de messagerie propriétaire d’Apple, les SMS/MMS constituent le système de messagerie texte par défaut de l’application Messages de l’iPhone lors de la communication avec un utilisateur Android. Les conversations SMS/MMS utilisent des bulles vertes.

RCS est comme une version plus récente et améliorée des SMS et MMS qui rendra la messagerie entre iPhones et Android meilleure que jamais.

Les iPhones, Macs, iPads et autres appareils Apple peuvent communiquer entre eux via iMessage. Cela ne change pas dans iOS 18. Les conversations iMessage utilisent des bulles bleues.

Après avoir obtenu la prise en charge de RCS dans iOS 18, vos conversations avec les utilisateurs Android devraient être exemptes des problèmes qu’elles ont précédemment apportés. Les conversations RCS utiliseront toujours des bulles vertes plutôt que bleues, mais elles devraient être beaucoup plus fiables pour une utilisation quotidienne. Vous n’aurez pas à vous soucier des médias qui ne passent pas parce qu’ils sont de trop haute qualité, ou des messages qui se perdent comme c’est parfois le cas. Et vous pourrez utiliser davantage les fonctionnalités d’iMessage que vous connaissez et aimez dans vos fils de discussion à bulles bleues.

Il est important de noter que les SMS et MMS ne disparaissent pas, ils sont simplement relégués au troisième rang. RCS utilise les données mobiles pour envoyer des messages, plutôt qu’un forfait de messagerie texte traditionnel, donc dans les situations où vous ne pouvez pas utiliser les données mais avez une connexion cellulaire de base, votre iPhone utilisera les SMS.

RCS est actuellement pris en charge dans la version bêta d’iOS 18 pour certains utilisateurs. Notez que l’expérience est susceptible de changer au cours de la version bêta d’iOS 18 et que toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge immédiatement.