Nintendo terminera 2023 en ramenant Mario aux sources

Nintendo Direct rime avec rumeurs. Or, pour le Nintendo Direct du 21 juin 2023, plusieurs d’entre elles furent concrétisées. Ainsi, si on attend toujours le prochain Donkey Kong et qu’on ignore si Nintendo ressuscitera un jour la franchise F-Zero, la firme nipponne se reposera une fois de plus sur sa plus grande mascotte afin de clore l’année 2023 en beauté. Voici un survol des principales annonces de la plus récente présentation de la firme japonaise.

Le retour tant attendu de Super Mario RPG

Attendiez-vous une suite formelle à Super Mario RPG ? Si tel est le cas, vous ne serez pas totalement comblé puisque Nintendo misera plutôt sur un remake du classique de la Super Nintendo pour la fin de l’année.

Ainsi, Super Mario RPG Remake débarquera le 17 novembre prochain sur la Nintendo Switch pour environ 69,99$ canadiens. En outre, les personnages et environnements seront beaucoup plus colorés et bouffis qu’à l’époque. De plus, la trame sonore sera retravaillée afin d’offrir des pièces musicales de meilleure qualité. Le système de combat sera quant à lui bonifié d’une nouvelle jauge d’attaque, bien qu’on n’en sache pas plus pour le moment.

Un classique réinventé qui sera probablement un gros succès à l’approche des Fêtes !

Mario revient aux sources avec de nouveaux pouvoirs

Un nouveau Mario en 2.5D avait fait l’objet de rumeurs persistantes avant le dernier Nintendo Direct et celles-ci furent confirmées. En effet, Nintendo a levé le voile sur Super Mario Bros. Wonder, qui ramènera Mario et ses amis dans la dimension 2D.

À l’instar de la majorité des nouveaux jeux Mario, Super Mario Bros. Wonder offrira de nouveaux pouvoirs pour notre plombier italien. Parmi eux, vous retrouverez la possibilité de vous transformer en éléphant ainsi qu’une nouvelle fleur qui modifiera votre expérience au sein des niveaux. Par exemple, cette fleur pourra transformer vos ennemis, animer les tuyaux et même faire apparaître de nouveaux défis devant vous.

À noter qu’en plus de Mario, le jeu vous permettra d’incarner Luigi, Peach, Toad, Yoshi et Daisy.

Super Mario Bros. Wonder sera disponible le 20 octobre prochain.

Pikachu mènera une nouvelle enquête

Le surprenant jeu d’énigmes Detective Pikachu aura droit à une suite dans laquelle Tim Goodman et Pikachu sous sa forme de détective reprendront du service.

Peu de détails sur le jeu ont été dévoilés, mais Nintendo promet que l’aventure sera beaucoup plus grosse que celle du premier jeu. Qui plus est, l’intrigue devrait vous familiariser davantage avec les origines du fameux Detective Pikachu.

L’enquête débutera officiellement le 6 octobre prochain !

Des tonnes de nouveaux micro-jeux avec WarioWare: Move It!

L’inimitable franchise WarioWare sera de retour dans un nouveau jeu qui vous fera bouger.

Ainsi, WarioWare: Move It! proposera pas moins de 200 nouveaux micro-jeux pouvant se jouer seul ou avec trois autres joueurs. La majorité d’entre eux exigeront que vous mainteniez des poses toutes plus loufoques les unes que les autres en manipulant vos Joy-Cons de différentes façons.

Du plaisir multijoueur en perspective dès le 6 novembre !

De nouveaux détails avant la sortie de Pikmin 4

Pikmin 4 est pratiquement à nos portes et Nintendo a haussé l’engouement envers le jeu en dévoilant de nouveaux détails à son sujet.

Ainsi, le nouveau chien Oatchi vous accompagnera dans vos excursions afin de vous prêter main forte. En outre, le cabot pourra détruire des obstacles, transporter des objets et même vous servir de planeur. De plus, pour la première fois dans la série Pikmin, vous aurez l’occasion d’effectuer des excursions nocturnes. Ce n’est que la nuit que vous pourrez rencontrer des Pikmin brillant dans le noir qui repousseront les créatures qui se dresseront devant vous.

À noter qu’à l’instar des autres jeux de la franchise, vous pourrez récolter une panoplie d’objets plus inusités les uns que les autres, incluant une Game Boy Advance. De plus, le jeu mettra en scène un nouveau mini-jeu au sein duquel vous devrez récolter plus d’objets que votre adversaire afin de sauver des rescapés.

Pikmin 4 sera lancé le 21 juillet. Un démo du jeu sera disponible sur le eShop dès le 28 juin et, question de vous préparer au lancement du jeu, les versions digitales de Pikmin et Pikmin 2 sont dès maintenant disponibles sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch. Une édition physique regroupant les deux jeux sera également proposée en magasins le 22 septembre.

Le retour de Luigi et Peach

Sans annoncer le développement de Luigi’s Mansion 4, Nintendo a annoncé que le second jeu de cette série aura droit à une réédition. En effet, Luigi’s Mansion: Dark Moon sera porté sur la Nintendo Switch en 2024. Bien entendu, le visuel sera amélioré par rapport à l’édition originale parue sur Nintendo 3DS, mais on ignore si d’autres améliorations seront au menu.

Dans un autre ordre d’idées, la princesse Peach aura droit à une nouvelle aventure l’an prochain ! Il s’agira d’un jeu de plates-formes en 2.5D, mais on ignore tout du reste de ses fonctionnalités. On devra donc patienter afin de voir si les émotions serviront d’habiletés à la princesse comme ce fut le cas dans Super Princess Peach.

La cinquième vague de Mario Kart 8 Deluxe débarquera cet été

L’indétrônable Mario Kart 8 Deluxe aura droit à sa cinquième extension d’ici la fin de la saison estivale.

Cette cinquième vague de contenu ajoutera notamment la nouvelle course Squeaky Clean Spring ainsi que trois nouveaux personnages. Ainsi, Petey Piranha de Mario Kart: Double Dash!!, Wiggler de Mario Kart 7 et Kamek de Mario Kart Tour se joindront aux nombreux autres personnages du jeu le plus populaire de la Nintendo Switch !

Un nouveau chapitre dans la saga Dragon Quest Monsters

Le dérivé de la franchise Dragon Quest ayant des similitudes avec Pokémon aura droit à un nouveau chapitre l’automne prochain.

En effet, Square Enix a annoncé la venue de Dragon Quest Monsters: The Dark Prince pour le 1er décembre prochain. Le jeu vous permettra d’incarner Psaro, un prince maudit devant recruter des monstres en parcourant le royaume de Nadiria. Votre objectif sera de construire votre équipe de rêve en mixant les monstres que vous capturerez afin de créer des alliés encore plus puissants.

Un autre remake pour un jeu Star Ocean

Paru en 1998 sur PlayStation, le jeu Star Ocean: The Second Story aura droit à un remake l’automne prochain.

Ainsi, Star Ocean: The Second Story R proposera une réédition visuelle du jeu de rôle paru à l’époque. Il offrira notamment des environnements mélangeant le 2D et le 3D. Le jeu sera offert dès le 3 novembre non seulement sur Nintendo Switch, mais aussi sur PlayStation 4/PlayStation 5 ainsi que sur PC.

Beaucoup d’autres aventures à venir

En plus des précédents jeux, plusieurs partenaires de Nintendo ont dévoilé des titres qu’ils amèneront sur la console de la firme nipponne.

En outre, Konami lancera la compilation Metal Gear Solid Collection Vol. 1 le 24 octobre. Cette collection réunira les versions originales de Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake et Metal Gear Solid, en plus des versions HD de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater. La compilation comprendra aussi un livret avec les dialogues de chaque jeu ainsi qu’un livre détaillant l’histoire ainsi que les personnages de chaque titre.

Toujours cet automne, Warner Bros. proposera quant à elle la compilation Batman: Arkham Trilogy, qui réunira les jeux Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight ainsi que tous leurs ensembles téléchargeables.

Aspyr proposera quant à elle le jeu à la première personne de style roguelike MythForce. Fortement inspiré par les dessins animés d’antan diffusés les samedis matins, ce jeu vous demandera d’explorer des donjons sur des terres maudites afin de stopper le diabolique Deadalus.

Palia sera quant à lui un jeu qui vous permettra de créer la vie de vos rêves dès Noël prochain. Très relaxant, ce jeu vous offrira la possibilité de construire votre propre demeure puis de participer à une foule d’activités en compagnie de personnages ou d’autres joueurs.

L’équipe derrière l’excellent Sonic Mania nous plongera quant à elle dans Penny’s Big Breakaway, un jeu de plates-formes 3D mettant en scène Penny et Yoyo. Ceux-ci devront collaborer de plusieurs façons afin de surmonter les nombreux obstacles qui se dresseront devant eux dans une panoplie de niveaux.

Pour plus de détails ainsi que pour découvrir d’autres jeux en route pour la Nintendo Switch, nous vous invitons à visionner l’ensemble du dernier Nintendo Direct ci-bas. Chose certaine, bien des heures de plaisir nous attendent d’ici la fin de l’année sur la console hybride de Nintendo !