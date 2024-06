Astro Bot sera payant cette fois-ci

Sony a annoncé le nouveau jeu Astro Bot lors de l’événement State of Play du 3 juin. Une aventure de plateforme ambitieuse comportant plus de 80 niveaux. Comme on pouvait s’y attendre, ce sera un jeu payant, une information que PlayStation a jugée utile de clarifier.

Astro Bot est la suite d’Astro Bot Rescue Mission. Un jeu exclusif à PlayStation VR pour PS4 sorti en 2018. C’est également la suite d’Astro’s Playroom (2020). Pour rappel, ce dernier est un jeu gratuit inclus avec chaque console PS5. Étant donné que ces deux jeux étaient gratuits Sony a souhaité préciser que ce nouveau jeu ne serait pas gratuit. La réponse est maintenant claire : oui, Astro Bot sera un jeu payant.

Il est indiqué dans une FAQ publiée sur le site du jeu qu’Astro Bot ne sera pas gratuit. Contrairement à Astro’s Playroom, “Astro Bot est une aventure indépendante de grande envergure. Elle offrira quatre fois plus de mondes, 300 robots à sauver, et des dizaines de nouveaux pouvoirs et caractéristiques à découvrir. Le jeu proposera plus de 80 niveaux et 15 compétences uniques. Cependant, le prix reste à déterminer. S’il suit la tendance actuelle, il pourrait être vendu à 79,99 euros, un tarif devenu courant pour cette génération de consoles, lorsqu’il sortira le 6 septembre.

La FAQ précise également que le jeu sera uniquement solo. Il n’offrira pas de mode multijoueur et sera exclusif à la PS5. Celui-ci permettra aux joueurs d’explorer plus de 50 planètes différentes.