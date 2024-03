Avatar Frontiers of Pandora bénéficie d’une grosse mise à jour

Avatar Frontiers of Pandora a récemment reçu une mise à jour majeure apportant un grand nombre de corrections de bugs et d’ajustements de quêtes.

Il est clair qu’Avatar Frontiers of Pandora est passé un peu inaperçu. Il n’a pas été aidé par le fait que le jeu est sorti le même jour que The Game Awards. Les gros titres se sont principalement concentrés sur les gagnants de la cérémonie et les exclusivités mondiales, reléguant la sortie du jeu au second plan. Cependant, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir Frontiers of Pandora, nous ne pouvons que vous le recommander.

Améliorations en cascades pour Avatar Frontiers of Pandora

Quant à la dernière mise à jour, elle nécessitera 7,1 Go d’espace sur PlayStation 5, 9,4 Go sur Xbox et 9,6 Go sur PC. Selon les notes de mise à jour, cette mise à jour ajoute la possibilité d’activer le mouvement de visée avec la manette DualSense, propose de nouveaux réglages de flou de mouvement pour contrôler sa force globale, donne la possibilité de contrôler séparément le flou de mouvement de la caméra et celui des objets, offre l’option de masquer le niveau d’équipement et les modifications, permet d’accéder directement aux objets stockés lorsque vous utilisez une table de fabrication, un poste de cuisine ou un panier communautaire, rend le défi de combat en difficulté moyenne et basse plus accessible, améliore la navigation du sens Na’vi, améliore la visibilité des indices, apporte des ajustements aux renforts ennemis, et apporte des ajustements au gameplay furtif.

Et ce ne sont là que les améliorations “notables”. Le patch améliore également l’assistance à la visée, la stabilité et l’utilisation générale de plusieurs armes, et améliore la stabilité de plusieurs techniques de traversée. De plus, il augmente la capacité de stockage de l’inventaire de 200 à 250, améliore les effets haptiques, retouche le placement des marqueurs de quête, et améliore généralement l’interface utilisateur.

Ajoutez à cela une multitude de corrections de bugs et des modifications d’équilibrage des quêtes, et vous comprendrez l’ampleur de cette mise à jour. Les notes de patch complètes sont disponibles dès maintenant et la mise à jour devrait être prête à être téléchargée dès ce matin.