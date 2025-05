Ubisoft dévoile les mises à jour d’Assassin’s Creed Shadows pour la prochaine année

Dans une vidéo de quelques minutes, Ubisoft a levé le voile sur le contenu à venir pour la première année d’existence d’Assassin’s Creed Shadows. La firme lancera notamment des options demandées par les joueurs, dont un mode New Game+.

La première mise à jour apportant du nouveau contenu sera disponible sous peu puisque Ubisoft prévoit la lancer dès le début du mois de mai. Elle ajoutera une nouvelle quête gratuite intitulée The Works of Luis Frois, en plus de bonifier le Codex et d’offrir quelques améliorations globales.

Puis, à la fin du mois de mai, Ubisoft ajoutera de nouvelles options pour rendre la navigation plus réactive. Entre autres, vous pourrez effectuer un nouveau saut vertical lorsque vous grimperez. Le mode Photo sera également mis à jour avec de nouvelles options.

En juin, une nouvelle quête gratuite portant le nom de New ally for your League sera proposée. Elle sera accompagnée par de nouvelles options de difficultés, un nouveau système d’alerte dans le monde ouvert et la possibilité d’activer ou non le casque que vous portez au sein des cinématiques.

Par ailleurs, d’ici la fin de l’année, Ubisoft prévoit mettre à jour son jeu avec des nouveautés encore plus intéressantes. En effet, non seulement le mode New Game+ sera ajouté, mais il y aura aussi de nouvelles récompenses, des collaborations spéciales ainsi que de nouvelles quêtes. La première extension du jeu, qui se nommera Claws of Awaji, sera également lancée d’ici la fin 2025 si tout va bien. Elle ajoutera notamment une nouvelle région à explorer ainsi qu’un nouveau type d’arme pour Yasuke sous la forme du bâton.