Des fuites erronées concernant Call of Duty

Les rumeurs et les spéculations sont monnaie courante surtout lorsqu’il s’agit de franchises aussi populaires que Call of Duty. Récemment, l’attention s’est portée sur deux prétendus nouveaux projets au sein de cette série.

En effet, des rumeurs concernant deux projets de Call of Duty, nommés “Anvil” et “Devilwood”, ont été récemment diffusées par leakers à savoir Visceral et VondyisPog. Bien que ces individus aient par le passé fourni des informations fiables sur la franchise, les détails rapportés ne pouvaient pas provenir de l’exploration de données, car les titres mentionnés sont trop éloignés pour figurer dans les fichiers actuels, et il s’avère qu’ils ne sont pas authentiques.

Selon ces “fuites”, “Anvil” serait un titre d’Infinity Ward basé sur Ghosts, et “Devilwood” un titre de Sledgehammer basé sur Advanced Warfare. Il est prévu qu’Infinity Ward s’occupe de Call of Duty 2026 et Sledgehammer de Call of Duty 2027, mais les détails spécifiques des jeux ne sont pas confirmés. La crédibilité des informations est remise en question, notamment en raison de l’erreur sur les noms de code.

Cependant, suite à la viralité de ces nouvelles et de leur publication par de nombreux médias, les deux comptes ont finalement reconnu l’inexactitude des informations.

Pour l’instant, l’attention se porte sur le titre Call of Duty de cette année.