Du nouveau contenu pour Rise of the Ronin

Rise of the Ronin va bientôt refaire parler de lui. Sorti le 22 mars dernier exclusivement sur Playstation 5, le jeu avait reçu un bon accueil de la part des joueurs et une note de 8,7/10 de la part de ces derniers. Sur Branchez-vous, celui-ci a bénéficié de la note de 16/20 lors de notre test où nous soulignions un jeu addictif et intéressant.

Cependant, Rise of the Ronin souhaitait se hisser au niveau d’un Ghost of Tshushima mais n’a malheureusement pas réussi à atteindre son rang. La faute à un monde ouvert quelque peu vide et archaïque mais restait tout de même un très bon titre à découvrir.

Un titre qui va d’ailleurs accueillir une nouvelle mise à jour cette semaine. Celle-ci vise à offrir du nouveau contenu avec notamment 5 nouvelles missions de partenaires ou encore choisir de détériorer l’ordre public d’une ville en mode Nuit noire. De plus, certaines améliorations seront également apportées au gameplay tel que le fait d’étendre, jusqu’à un maximum de 6, le nombre de styles.

Les notes complètes de la mise à jour

5 nouvelles missions de partenaires ont été ajoutées.

Quand vous rejouez en mode Nuit noire dans une région donnée, vous pouvez choisir de voir l’ordre public se détériorer de nouveau.

Une fonction de synchronisation des niveaux a été ajoutée aux missions du Testament spirituel.

Deux nouveaux bonus d’ensemble ont été ajoutés en mode Nuit noire.

Des partenaires d’entraînement ont été ajoutés dans les dojos.

Des bonus de compétence martiale ont été ajoutés et la limite de score a été augmentée.

Améliorations du gameplay