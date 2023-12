Falcom revoit ses ambitions à la hausse

Lors de la récente présentation aux investisseurs intitulée “Matters Concerning Business Plans and Growth Potential”, Falcom, le développeur renommé de la série Trails, a levé le voile sur sa stratégie de croissance ambitieuse pour les années à venir. Les informations divulguées par Nikkei ont ajouté une perspective intéressante à l’avenir de la société.

Falcom a détaillé sa gamme de titres actuellement en développement, réaffirmant son engagement envers la création de nouveaux contenus et de nouvelles propriétés intellectuelles. Cette révélation intervient dans le cadre de la vision à moyen et long terme de l’entreprise, qui vise à augmenter le nombre de titres publiés chaque année.

Actuellement, Falcom lance deux à trois nouveaux titres par an, mais la société vise à considérablement accroître cette cadence. L’objectif ambitieux est de porter ce nombre à quatre à cinq nouveaux titres par an au cours des trois prochaines années. Cette expansion prévoit d’offrir aux joueurs une diversité croissante d’expériences de jeu tout en consolidant la position de Falcom sur le marché.

En parallèle à l’augmentation du nombre de sorties, Falcom met l’accent sur le renforcement de ses capacités de développement. Cette initiative vise à garantir la qualité exceptionnelle pour laquelle la société est reconnue tout en étendant son influence dans l’industrie du jeu vidéo.

Outre l’augmentation de la production, Falcom se concentre sur la création de nouveaux contenus et de nouvelles propriétés intellectuelles. Cette stratégie vise à diversifier le portefeuille de la société et à offrir aux joueurs des expériences uniques et mémorables.

Les projets de Falcom

1. The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak – Portage sur Switch

Les possesseurs de la Nintendo Switch peuvent se réjouir du portage tant attendu de “The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak”, déjà disponible au Japon et prévu pour une sortie en Occident l’été prochain.

2. The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria

Récemment annoncé, ce titre promet une aventure épique avec “The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria”, dont la date de sortie reste à confirmer.

3. Nouveau Jeu Trails – Annonce à Venir

La série Trails continuera de s’épanouir avec un tout nouveau jeu non annoncé, éveillant l’excitation parmi les fans de la franchise.

4. Action RPG Inédit

Falcom se lance dans un nouveau territoire avec un Action RPG, bien que les détails spécifiques de ce titre intrigant restent à préciser. Pourrait-il s’agir d’une nouvelle licence passionnante ?

5. Jeu Mystérieux – Annonce Imminente

Falcom réserve une surprise supplémentaire avec un jeu encore non annoncé. Les spéculations sur le contenu de cette nouvelle aventure restent vives.

6. Portage Switch Secret – Révélation à Venir

Un portage sur Nintendo Switch non annoncé est également dans les cartons, offrant aux joueurs une chance de redécouvrir un titre bien-aimé sur cette plateforme populaire.

7. Portage PlayStation – Prochaine Destination

Les adeptes de PlayStation auront également droit à un portage non annoncé, élargissant ainsi la portée des titres Falcom sur cette plateforme.

8. Trois Portages en Pause – Mystère à Découvrir

Enfin, trois portages en pause suscitent l’intrigue, laissant planer le mystère sur les titres qui feront leur retour sous une forme revisitée.