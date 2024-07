Hellblade 2 est loin d’être un succès !

Tout le monde se pose la question de savoir si Hellblade 2 est un succès ou non. Si des chiffres avaient démontré que 90 % n’avait pas atteint le dernier chapitre du jeu, ce ne sont pas les nouvelles données qui vont redorer son blason. Si Xbox et Ninja Theory n’ont fait aucune annonce concernant les ventes de leur jeu, l’analyste de Circana Matt Piscatella s’est quant à lui penché sur le sujet. Ce dernier a ainsi pu clarifier la situation des ventes autour de Hellblade 2 et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas fameux.

En se référant à ses informations sur X, celui-ci avance que l’exclusivité Xbox n’est pas réellement un succès. Son analyse indique ainsi que Hellblade 2 s’est classé 37e en termes de ventes au cours du mois de mai. Cependant, il se classe 21e parmi les jeux de plate-forme Xbox Series, sachant que le jeu n’a reçu aucune sortie physique. Le jeu a également bénéficié d’une sortie sur le Xbox Game Pass, réduisant sans aucun doute ses chiffres de ventes.

Une place loin d’être honorable pour un jeu qui se devait de révolutionner l’expérience joueur, mais qui finalement se révèle un petit flop. Si Microsoft et Ninja Theory sont silencieux depuis la sortie du jeu, une clarification serait tout de même intéressante pour les joueurs.