Helldivers 2 : Les Méchas déçoivent

Lors de sa sortie, Helldivers 2 a connu un succès fulgurant. Développé par Arrowhead et édité par Sony, le jeu coopératif a rapidement conquis les joueurs sur PC et PS5. Malgré des problèmes de serveurs initiaux, le jeu a vécu un premier mois de folie, attirant de nombreux joueurs. Cependant, après avoir résolu les problèmes de serveurs, le studio a déployé un patch majeur qui a profondément modifié l’équilibre du jeu. Les armes les plus puissantes ont été affaiblies, rendant les missions les plus difficiles encore plus ardues. De plus, l’arrivée des méchas, très attendus par la communauté, a été décevante. Leur déploiement rapide et les problèmes de serveurs qui en ont résulté ont frustré les joueurs.

La principale critique à l’égard des méchas est leur fragilité. Ils peuvent être détruits par un seul coup d’un ennemi d’élite, ce qui contraste avec la résistance de certains ennemis moins blindés. Les vétérans du premier opus sont particulièrement déçus, car les méchas étaient autrefois puissants et dominants. Arrowhead, connu pour sa transparence, pourrait envisager de renforcer les méchas dans un futur patch, en même temps qu’ils affaiblissent les ennemis d’élite.

Malgré ces problèmes, de nouveaux contenus sont prévus pour Helldivers 2, avec une nouvelle Obligation de Guerre prévue pour le 14 mars. Espérons que ces nouveautés parviendront à redonner aux joueurs la satisfaction qu’ils attendent de ce jeu coopératif exigeant.