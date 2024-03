Helldivers 2 : Une mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités

Le studio de Helldivers 2, Arrowhead, a publié sa première mise à jour d’équilibrage, la patch 01.000.100, qui ajuste notamment la meilleure configuration du jeu. La mise à jour est désormais disponible sur PC et PlayStation 5.

Tout d’abord, il est important de mentionner que ce patch ajoute des dangers planétaires. Cela signifie que les planètes ont désormais des défis environnementaux supplémentaires qui apparaissent de manière aléatoire pendant votre déploiement, notamment des tornades de feu et des pluies de météores. Dans les notes de mise à jour, Arrowhead a déclaré qu’il y a désormais beaucoup plus de dangers planétaires actifs, de sorte que les joueurs auront sans aucun doute du plaisir à les affronter tous.

Cependant, le cœur de la mise à jour est un ajustement d’équilibrage majeur. Concernant les missions d’éradication éclair, utilisées par les agriculteurs pour collecter efficacement des ressources avant de réinitialiser les opérations, elles nécessitent désormais plus de victimes et les ennemis apparaissent plus souvent. “Le temps pour terminer la mission était précédemment plus court que prévu et devrait maintenant prendre généralement deux fois plus de temps à compléter”, a déclaré Arrowhead.

En ce qui concerne les armes et les stratagèmes, le Breaker, le Railgun et le Shield Generator Backpack sont tous affaiblis, parmi d’autres objets. Ces trois éléments en particulier étaient considérés comme essentiels pour les difficultés élevées et faisaient partie de la plupart des configurations de jeu reconnues comme les meilleures.

Expliquant la décision d’affaiblir le Breaker, le Railgun et le Shield Generator Backpack, le concepteur Alex K a déclaré que tous les trois “étaient assez puissants avec trop peu d’inconvénients, éclipsant toutes les autres options aux niveaux de difficulté élevés”. Cependant, le développeur s’attend à ce que les changements ne ruinent pas la configuration, “mais plutôt aident les objets affectés à trouver leur place parmi les autres options et restent efficaces entre des mains capables”.

Par ailleurs, il y a plusieurs corrections de bugs. Le point fort ici est que les valeurs de l’indice de protection sont désormais fixes, ce qui signifie qu’elles devraient réduire les dégâts comme prévu. De plus, les Helldivers se tenant à côté des ICBM lors du lancement deviendront correctement toastés avec une chance de combustion pas si spontanée.

Il se passe beaucoup de choses dans le monde de Helldivers 2, y compris une nouvelle stratégie récente qui implique des câlins. La guerre galactique continue bien sûr, tandis que les joueurs attendent l’arrivée des mechs.

Notes de mise à jour de Helldivers 2 – Patch 01.000.100