Indiana Jones and the Great Circle : La Révélation Tant Attendue

Après trois longues années de suspens et de taquineries, les studios Machine Games et Bethesda ont finalement dévoilé leur projet tant attendu à savoir le jeu Indiana Jones. Tenu dans le cadre du Xbox Developer_Direct ce 18 janvier 2024, l’événement a offert aux fans une plongée en profondeur avec une vidéo de gameplay et une cascade d’informations.

La première révélation majeure concerne le titre officiel du jeu, confirmant ainsi la rumeur persistante : le jeu s’appelle bel et bien “Indiana Jones and the Great Circle”. Des noms de domaines préalablement enregistrés semblaient avoir déjà laissé filtrer cette information. Comme l’exprime lui-même le célèbre archéologue dans la première vidéo, “Si on relie tous ces sites anciens à travers le monde, on obtient un cercle parfait.”

Tout en étant qualifié par Todd Howard comme une “lettre d’amour à Indiana Jones”, le jeu se déroulera entre les événements des films “Les Aventuriers de l’arche perdue” et “La Dernière Croisade”. Les joueurs retrouveront un Indiana vieillissant mais toujours intrépide, plongé au cœur d’aventures rocambolesques. Ce nouveau chapitre, distinct de la saga cinématographique, semble être la conclusion épique de la carrière de notre explorateur préféré.

La vidéo de gameplay dévoile le protagoniste dans toute sa splendeur, utilisant son fouet emblématique pour se balancer au-dessus du sol et désarmer ses adversaires. Le jeu adoptera principalement une perspective à la première personne, avec des exceptions pour les scènes d’escalade, les cinématiques et les déplacements transversaux tels que l’escalade de gouttières.

Une attention particulière a été portée à la création d’environnements diversifiés, promettant une aventure riche en rebondissements. Comme prévu, “Indiana Jones and the Great Circle” restera une exclusivité pour les consoles de Microsoft. Sa sortie est prévue en 2024 sur Xbox Series X|S, avec une disponibilité dès le premier jour dans le Xbox Game Pass. Les joueurs PC pourront également se lancer dans l’aventure dès la sortie, grâce à sa disponibilité dans le PC Game Pass. Les fans peuvent d’ores et déjà marquer cette date dans leur calendrier, car l’année 2024 promet d’être épique pour les amateurs d’Indiana Jones.