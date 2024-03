La chute de Deviation Games

Dans les cercles de l’industrie du jeu vidéo, Deviation Games avait fait une entrée remarquée. En juin 2021, le studio avait fait écho à son partenariat avec Sony Interactive Entertainment, déclenchant une vague d’enthousiasme.. Dirigé par Dave Anthony et Jason Blundell, deux figures respectées ayant façonné l’histoire de la franchise Call of Duty chez Treyarch, Deviation Games semblait être sur le point de conquérir de nouveaux sommets. Cependant, les espoirs ont rapidement cédé la place à la déception.

Le départ inattendu de Jason Blundell en septembre 2022 a été le premier signe révélateur des difficultés rencontrées par le studio. Blundell, connu pour son travail sur les modes campagne et zombies de la série Call of Duty, a quitté Deviation Games, laissant derrière lui des questions sans réponse quant à l’avenir du studio. En mai de l’année précédente, Deviation Games a été secoué par une série de licenciements, alimentant les rumeurs sur les coulisses troublées de l’entreprise. À ce moment-là, le studio a également cessé toute communication sur les réseaux sociaux, effaçant toute trace de son partenariat avec PlayStation, laissant planer le doute sur la nature de leur relation.

La fermeture de Deviation Games confirmée

La nouvelle a été confirmée par Kriste Stull, directrice des ressources humaines et des opérations de Deviation Games, sur LinkedIn, annonçant la fermeture du studio. Un événement de réseautage est prévu pour aider les anciens employés à rebondir après cette déconvenue. Malgré la richesse du marché californien du jeu vidéo, trouver un nouvel emploi dans un secteur compétitif peut être un défi de taille.

La rupture entre Sony Interactive Entertainment et Deviation Games précède de peu l’annonce par Sony du licenciement de 900 employés, un mois plus tôt. Cette restructuration a suscité des interrogations quant à son impact sur les partenariats en cours, notamment celui avec Deviation Games. Le studio travaillait sur une nouvelle licence AAA, promettant peut-être une incursion dans le domaine du multijoueur en ligne, où PlayStation avait déjà subi quelques revers avec l’annulation de projets comme The Last of Us Online et Project Camden, la nouvelle licence du regretté London Studio.

En somme, l’histoire de Deviation Games illustre les hauts et les bas de l’industrie du jeu vidéo, où les grands espoirs peuvent rapidement se transformer en désillusion. Malgré des débuts prometteurs, le chemin vers le succès est semé d’embûches, et toutes les alliances ne garantissent pas un avenir radieux.