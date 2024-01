Lara Croft Revient en Force : Découvrez Tomb Raider I-III Remastered

De nombreuses franchises emblématiques connaissent une renaissance et c’est au tour de l’intrépide Lara Croft de faire son retour à travers les trois premières aventures remasterisées de Tomb Raider I-III. Les développeurs d’Aspyr, réputés pour leurs portages réussis de jeux Star Wars sur Nintendo Switch, ont entrepris le défi de restaurer les fondements de la trilogie originale.

Un Nouveau Regard sur le Passé

À première vue, l’esthétique générale du remaster peut sembler déconcertante, dépeignant un tableau composé de décors polygonaux avec une Lara plus arrondie. Ce contraste est accentué par des améliorations significatives au niveau des textures et des effets lumineux, évitant ainsi le simple lissage HD vu dans de nombreuses remasterisations. Aspyr a clairement cherché à transcender les attentes habituelles en préservant l’essence originale tout en modernisant l’expérience.

Le Dilemme de la Modernisation

Les développeurs ont été confrontés à un dilemme lors de la préproduction, divisant leur approche en trois catégories distinctes : l’ingénierie, le gameplay et l’art. Pour l’ingénierie, l’objectif était de tirer parti du code source et du moteur d’origine pour recréer la magie des jeux originaux. Les joueurs ont ainsi la possibilité de basculer en temps réel entre la version classique et la version modernisée.

Une Jouabilité Revitalisée

Du côté du gameplay, l’accent a été mis sur l’ajout plutôt que sur des révisions majeures. Les options de contrôle offrent le choix entre le mode “Tank controls” et le mode “Modern controls”. Un ajout notable est la barre de vie pour les boss, permettant une meilleure compréhension des situations potentiellement frustrantes. Les objets à ramasser, autrefois des sprites 2D, sont désormais en 3D, et un mode photo ainsi que plus de 200 succès ont été intégrés pour enrichir l’expérience.

La Collaboration Artistique

Dans le domaine artistique, Aspyr a collaboré avec Crystal Dynamics pour améliorer les effets d’éclairage en temps réel, le basculement entre les graphismes modernes et originaux, ainsi que la création de nouveaux modèles pour l’environnement, les ennemis et, bien sûr, Lara Croft. Le résultat final ne donne pas simplement une nouvelle jeunesse à cette collection, mais présente plutôt une vision de ce à quoi ces jeux pourraient ressembler dans notre imagination.

Une Rendez-vous à Retenir

La date tant attendue pour les fans est fixée au 14 février, jour où Lara Croft fera son retour triomphant sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. Cette remasterisation promet de ravir les aficionados de la série tout en attirant de nouveaux joueurs dans les mystères envoûtants de l’aventure de Lara Croft.