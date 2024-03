Le 42e colloque de l’AQUOPS : Un tremplin vers l’éducation de demain

L’Association québécoise des utilisateurs d’outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales (AQUOPS), en partenariat avec La Personnelle, organise son 42e colloque sous le thème “Innover, partager et collaborer ensemble à l’ère de l’IA”. Cet événement, qui se tiendra du 26 au 28 mars au Centre des congrès de Québec, se veut une plateforme de réflexion et de partage pour les professionnels de l’éducation.

Un Focus sur l’Intelligence Artificielle

Dans un contexte où les enseignants sont confrontés à des défis croissants, le numérique et l’intelligence artificielle (IA) offrent des perspectives nouvelles. Véronique Lizotte, directrice générale de l’AQUOPS, souligne que le colloque proposera 30 % d’ateliers et d’outils pédagonumériques en plus par rapport aux éditions précédentes, mettant en avant l’utilisation de l’IA pour faciliter l’enseignement.

Une programmation riche et diversifiée

Le colloque offrira une riche programmation comprenant 320 ateliers animés par 300 experts du Québec, de l’Ontario, de Belgique et du Congo. Les participants auront l’occasion de découvrir des approches innovantes, de se former, de s’inspirer et d’échanger sur les technologies éducatives. Des thèmes variés tels que l’IA, la création de balados, le leadership en éducation, ou encore la classe inversée seront abordés.

Une Offre d’ateliers en ligne étendue

Pour la première fois, une offre étendue d’ateliers en ligne sera disponible, avec plus de 80 présentations en rediffusion. Cela permettra aux membres de l’AQUOPS de bénéficier d’une offre de plus de 100 formations tout au long de l’année.

Conférences et Échanges de Haut Niveau

Le colloque accueillera également des conférenciers de renom qui traiteront des avancées technologiques et de l’apport de l’IA en éducation. Parmi les thèmes abordés, on retrouve “L’IA en éducation : potentiel, conditions et enjeux” par Simon Collin, “La place de l’IA générative en éducation” par Normand Roy et Bruno Poellhuber, et “L’IA : une invitation à repenser l’école du futur” par Delphine LeSerre.

Forums et Découvertes Stimulants

Six panels d’actualité en éducation seront organisés, permettant d’approfondir les réflexions autour de thèmes tels que le leadership en éducation, l’utilisation du numérique en éducation et le balado comme outil de développement professionnel.

Mise en Avant des Technologies Québécoises

Les participants auront également l’occasion de découvrir les dernières innovations en matière de technologies éducatives québécoises, développées principalement par d’anciens pédagogues devenus entrepreneurs, soulignant ainsi le dynamisme et la créativité du secteur éducatif local.

Les inscriptions pour le 42e colloque de l’AQUOPS sont déjà ouvertes. Découvrez la programmation complète et la page web de l’événement pour participer à cette expérience enrichissante qui façonne l’avenir de l’éducation.