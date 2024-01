Les jeux les plus attendus sur PS5 en 2024

L’année 2023 a été marquée par une pléthore de jeux passionnants sur la PlayStation 5, et les attentes pour l’année suivante, 2024, sont tout aussi élevées. Les joueurs peuvent s’attendre à une variété de titres, allant des suites très attendues aux nouvelles entrées dans des franchises emblématiques. Voici un aperçu des jeux les plus attendus sur la PS5 en 2024, offrant une diversité de genres pour satisfaire tous les types de joueurs.

Final Fantasy 7 Rebirth

29 février – L’aventure épique de Cloud Strife et de ses compagnons continue avec Final Fantasy 7 Rebirth. Succédant au succès du Remake, ce titre promet une expérience RPG immersive. Avec au moins trois mois d’exclusivité sur PlayStation, les attentes pour ce jeu sont énormes.

Like A Dragon: Infinite Wealth

26 janvier – La série Yakuza/Like A Dragon a acquis une réputation d’offrir des expériences uniques. Infinite Wealth ne fait pas exception, avec une multitude de contenus secondaires, dont un mini-jeu à la manière d’Animal Crossing. Il est prévu comme le plus long de la série, promettant de fournir un divertissement prolongé sur la PS5.

Tekken 8

26 janvier – Après une année fructueuse pour les jeux de combat en 2023, Tekken 8 se positionne pour prolonger cette tendance. Avec 32 personnages et un accent sur un gameplay agressif, il pourrait bien conclure la saga Mishima de manière spectaculaire.

Dragon’s Dogma 2

22 mars – La suite tant attendue du jeu original Dragon’s Dogma offre une expérience élargie du monde fantastique. Avec une date de sortie fixée en mars, les fans peuvent s’attendre à un jeu qui construit sur les forces du premier, promettant des possibilités de combat étendues.

Metaphor: ReFantazio

Automne 2024- Les amateurs de Shin Megami Tensei et Persona seront ravis de découvrir Metaphor: ReFantazio. Créé par les esprits derrière Persona 3-5, ce RPG au tour par tour offre un nouveau départ tout en conservant le style artistique distinctif et la présentation marquante de la franchise Atlus.

Rise Of The Ronin

22 mars – Team Ninja, célèbre pour Nioh et Ninja Gaiden, propose une nouvelle aventure avec Rise Of The Ronin. En tant qu’exclusivité PS5, il promet des animations d’action excitantes, une variété d’armes et une immersion dans un cadre historique captivant.

Star Wars Outlaws

2024 – Le premier grand jeu Star Wars après la fin de l’exclusivité de licence d’EA, Star Wars Outlaws, est très attendu. Avec l’expérience d’Ubisoft’s Massive Entertainment, les fans espèrent une plongée immersive dans l’univers de Star Wars, bien que certains éléments de conception puissent sembler familiers.

Black Myth: Wukong

19 août – L’interprétation de Game Science du Voyage vers l’Ouest dans Black Myth: Wukong attire l’attention avec ses scènes d’action spectaculaires. Malgré des inquiétudes liées à la taille du projet, les trailers ont suscité l’enthousiasme pour ce jeu d’action RPG prévu pour août 2024.

Helldivers 2

8 février – La suite d’Helldivers, prévue pour février, offre une refonte majeure en passant à une vue à la troisième personne tout en conservant le jeu coopératif. Helldivers 2 semble être un mélange solide de personnalisation de charge utile et de stratégie intense.

Skull And Bones

16 février – Bien que retardé à plusieurs reprises, Skull And Bones suscite toujours l’anticipation. Avec une sortie prévue en 2024, les joueurs espèrent une expérience de bataille navale exceptionnelle, malgré les défis de développement rencontrés jusqu’à présent.

Une année 2024 faste

L’année 2024 s’annonce riche en promesses pour les détenteurs de la PlayStation 5, avec une gamme diversifiée de jeux qui suscitent déjà l’enthousiasme. Les titres attendus tels que Final Fantasy 7 Rebirth, Tekken 8, et Metaphor: ReFantazio promettent de captiver les joueurs avec des histoires immersives et un gameplay innovant.

Cependant, l’excitation ne s’arrête pas là. D’autres joyaux du jeu vidéo sont également attendus pour enrichir davantage le catalogue de la PS5. Des titres tels que Persona 3, Prince of Persia: The Lost Crown, The Casting of Frank Stone ou encore Harold Halibut ajoutent une dimension supplémentaire à la diversité des expériences proposées.

Ainsi, l’année 2024 s’annonce comme une aventure palpitante pour les joueurs de la PS5, avec une multitude de mondes virtuels à explorer, des histoires captivantes à découvrir, et des défis passionnants à relever. Que vous soyez fan de jeux de rôle épiques, de combats intenses, ou d’explorations narratives, la PlayStation 5 continuera de satisfaire les appétits ludiques les plus exigeants au cours de cette année prometteuse. Restez à l’affût pour découvrir ces perles vidéoludiques qui rendront l’année 2024 mémorable pour la communauté PlayStation.