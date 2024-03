Les super-héros de Warner Bros. de retour dans MultiVersus

Le jeu de combat gratuit mettant en scène les personnages emblématiques de Warner Bros. est sur le point de faire son grand retour. Un an après la fermeture des serveurs suite à la bêta ouverte, Player First Games et Warner Bros. Games ont annoncé que MultiVersus reviendra bientôt dans sa version finale.

Les studios ont récemment confirmé que MultiVersus sera disponible le 28 mai 2024 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu offrira la possibilité de jouer en cross-play et de partager sa progression entre toutes les plateformes. Cette nouvelle version de MultiVersus comprendra un mode PvE, plus de personnages jouables, de nouveaux niveaux, ainsi que des améliorations graphiques. Les joueurs pourront incarner des héros et personnages emblématiques tels que Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Black Adam, Sammy, Véra, Bugs Bunny, Taz, Marvin le Martien, Arya Stark, Tom & Jerry, Finn et Jake, Steven Universe, Garnet, le Géant de Fer, LeBron James, Rick et Morty, Gizmo, Stripe, ainsi que Chien-Renne, le seul personnage original du jeu.