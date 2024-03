Mise à jour Majeure pour Helldivers 2 : Changements sur la difficulté

Le développeur d’Helldivers 2, Arrowhead, a déployé un nouveau patch rendant les ennemis les plus redoutables du jeu plus faciles à gérer.

Ce patch, numéroté 1.000.102, se concentre sur le taux d’apparition des ennemis Terminids fortement blindés ainsi que sur les moyens de les combattre. Il corrige également certains éléments de l’interface utilisateur et résout des problèmes de crash.

Cette mise à jour fait suite au premier patch d’équilibrage d’Helldivers 2, qui avait suscité des réactions mitigées au sein de la communauté pour avoir rendu plus difficile l’élimination des ennemis lourdement blindés tels que le Bile Titan et, en particulier, le Charger.

Des problèmes sur la difficulté

Le patch précédent avait affaibli le Breaker, le Railgun et le générateur de bouclier, trois éléments considérés comme essentiels pour jouer aux niveaux de difficulté élevée et pour les meilleures configurations d’Helldivers 2. Dans les difficultés supérieures, le jeu vous confronte à un nombre souvent écrasant d’ennemis puissants, nécessitant des armes et des stratégies puissantes pour les vaincre. Le Railgun était particulièrement populaire pour affronter ces ennemis.

Cependant, depuis la sortie du patch, de nombreux joueurs ont exprimé des difficultés à gérer ces ennemis lourds, notamment en raison d’un taux d’apparition apparemment accru dans les difficultés les plus élevées, où se trouvent les ressources les plus précieuses d’Helldivers 2.

Arrowhead a écouté les joueurs

En réponse, Arrowhead a publié un message sur le Discord d’Helldivers pour annoncer son intention de rendre les ennemis lourds plus faciles à gérer, tant en termes de taux d’apparition que de santé. “Le nombre de cibles fortement blindées qui apparaissent dans les difficultés supérieures, en particulier pour les Terminids, a été un grand sujet de discussion en ligne et en interne”, a déclaré Arrowhead dans un message sur la page Steam d’Helldivers 2. “L’objectif est que les groupes doivent apporter une forme de capacité anti-char, mais pas dans la mesure nécessaire auparavant.”

Ainsi, le patch réduit le taux d’apparition des Chargers et des Bile Titans dans les difficultés de niveau 7 et supérieur, tout en réduisant le risque d’apparition soudaine de ces ennemis. Cela modifie la répartition des types d’ennemis sans réduire la difficulté globale, de sorte que d’autres types d’ennemis apparaissent désormais en plus grand nombre.

Concernant le Charger, considéré comme l’ennemi le plus redoutable d’Helldivers 2, Arrowhead a décidé de s’attaquer à la “méta des jambes”, une stratégie consistant à viser les jambes des Chargers plutôt que leurs points faibles évidents. Arrowhead a expliqué que cette stratégie “semble aller à l’encontre des attentes”.

“Nous sommes impressionnés par la capacité de la communauté à trouver des stratégies comme la “méta des jambes” des Chargers dans notre jeu, mais le fait de viser les jambes plutôt que les points faibles évidents avec des armes anti-char puissantes semble aller à l’encontre des attentes”, a expliqué Arrowhead. “Nous ne changeons rien concernant les jambes du Charger, mais nous réduisons la santé de la tête du Charger. Elle devrait maintenant être suffisamment vulnérable pour être éliminée instantanément par un tir bien placé d’un fusil sans recul ou d’un EAT-17.”

En résumé, la mise à jour vise à rendre les ennemis les plus redoutables d’Helldivers 2 plus gérables sans réduire la difficulté globale du jeu. Les Chargers et les Bile Titans seront moins nombreux dans les niveaux de difficulté élevée, et leur vulnérabilité à certaines armes anti-char sera accrue, facilitant ainsi leur élimination pour les groupes bien équipés.