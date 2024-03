Mise à jour majeure pour The Last Case of Benedict Fox sur le Xbox Game Pass

Un jeu du Xbox Game Pass “Day One” de 2023 recevra bientôt une mise à jour importante, et les joueurs PC et Xbox pourront en profiter sans frais supplémentaires.

The Last Case of Benedict Fox, sorti Day One sur Xbox et PC Game Pass en avril 2023, va bénéficier d’une nouvelle mise à niveau en édition définitive le 26 avril. Cette mise à jour sera gratuite pour les joueurs PC et Xbox, grâce au Xbox Game Pass. Pour les joueurs PS5, l’édition définitive sera disponible au prix de 39,99 $.

Dans The Last Case of Benedict Fox, les joueurs incarnent le protagoniste éponyme qui, lié à un démon, tente de découvrir le mystère de la mort de son père. Le jeu propose tous les éléments caractéristiques d’un Metroidvania, avec des énigmes intenses, un gameplay de plateforme solide et des affrontements avec des monstres lovecraftiens. Cette nouvelle mise à jour vise à étendre et enrichir ces aspects du jeu.

L’édition définitive introduira une nouvelle arène de combat, de nouvelles quêtes et énigmes, ainsi qu’un nouveau contenu narratif approfondissant le passé de Benedict Fox. Elle apportera également des améliorations au combat, de nouvelles animations et quelques modifications à la traversée du jeu. Ces améliorations visent à répondre aux critiques de lancement du jeu. Le fait que cette mise à jour soit gratuite sur Xbox Game Pass pourrait inciter les joueurs à revenir au jeu.

Bien que les jeux Metroidvania ne soient pas au goût de tout le monde, le Xbox Game Pass propose actuellement de nombreux autres jeux pour le mois de mars. Outre The Last Case of Benedict Fox, six autres jeux sont confirmés pour ce mois-ci, dont Control, No More Heroes 3, Lightyear Frontier, MLB The Show 24, Diablo 4 et Open Roads.