Mise en garde contre les applications frauduleuses de Palworld

Sorti en accès anticipé le 19 janvier dernier, Palworld a rapidement gagné en popularité, attirant chaque jour de nouveaux joueurs. Cependant, le succès du jeu a également attiré l’attention d’opportunistes malveillants qui tentent de profiter de la demande en proposant des applications potentiellement frauduleuses sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Face à cette situation, le studio derrière Palworld, Pocket Pair, a réagi en mettant en garde les joueurs contre ces applications trompeuses.

Dans un message publié sur Twitter, Pocket Pair a alerté la communauté de joueurs quant à la présence d’applications utilisant le nom et les images de Palworld sur les plateformes mobiles. Le studio a spécifiquement souligné qu’il n’y a actuellement aucune version mobile officielle du jeu et que les applications telles que « パルワールド » et « Palworld » sur l’App Store et le Google Play Store ne sont en aucun cas affiliées à leur société.

Pocket Pair a pris des mesures en signalant ce problème aux géants de la technologie, Apple et Google. Cependant, le studio a également mis en garde les joueurs contre les risques potentiels associés au téléchargement de ces applications frauduleuses. En effet, le téléchargement de telles applications peut compromettre la sécurité des informations personnelles stockées sur les smartphones des utilisateurs, voire conduire à des fraudes.

Il est important de souligner que Palworld est actuellement disponible uniquement sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, ainsi que dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass. À ce stade, aucune version officielle du jeu n’a été développée pour les appareils mobiles. Par conséquent, les joueurs sont vivement déconseillés de télécharger toute application prétendant être une version mobile de Palworld, afin de prévenir tout risque potentiel pour leur sécurité et leurs informations personnelles.