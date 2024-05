Naughty Dog évoque The Last of Us Part 3 et l’avenir

L’engouement pour la franchise The Last of Us ne faiblit pas. Les chiffres récents montrent que The Last of Us Part II et sa version Remastered continuent d’être des vrais succès notamment en terme de ventes. Des succès commerciaux qui reflètent l’engagement continu des fans. Ce n’est pas Neil Druckmann, directeur créatif au sein de Naughty Dog qui dira le contraire.

Dans cette optique, il a ainsi évoqué la possibilité d’un troisième chapitre pour la série. Selon lui, ce nouvel opus pourrait non seulement poursuivre l’histoire mais aussi redéfinir les perceptions du jeu vidéo pour le grand public. Cependant, il nuance ces propos en indiquant que si le projet fait bien partie des idées mises sur la table, il souhaite travailler sur une nouvelle licence. Une licence visant encore une fois à redéfinir les perceptions du jeu vidéo par les fans.

Les prochains jeux avec l’utilisation maximale de l’IA ?

Dans ce sens, il également partagé la vision stratégique de Sony. Une vision qui consiste à positionner Naughty Dog comme un leader de l’innovation dans l’industrie du jeu vidéo pour la prochaine décennie. La culture d’innovation étant cœur même de la philosophie de Naughty Dog comme l’a souligné ce dernier. Ceci, même si cela risque de faire grincer des dents, devrait passer par l’IA comme l’indique Druckman : “L’intelligence artificielle est sur le point de transformer la création de contenus, même si elle soulève certains défis éthiques à surmonter. Elle nous offrira la capacité de concevoir des dialogues et des personnages plus nuancés, élargissant ainsi nos horizons créatifs. Cependant, il est crucial d’utiliser ces outils avec précision pour obtenir les résultats souhaités.”

Il ajoute: “Nous intégrons déjà les technologies du jeu vidéo dans les décors virtuels, améliorant ainsi l’efficacité en réduisant le besoin de construire des décors physiques. La traduction des ressources du jeu sur d’autres médias deviendra plus facile à mesure qu’elles deviendront plus réalistes. Vous pourrez peut-être extraire un environnement d’un jeu pour l’insérer directement dans d’autres médias ou permettre aux acteurs de voir et d’interagir avec les environnements via des casques. Les progrès technologiques soutiennent également la collaboration mondiale et la rétroaction en temps réel. Les outils de travail à distance, cruciaux pendant la pandémie, ont réduit les déplacements et rationalisé les processus de production. Par exemple, j’ai pu superviser la production de la saison deux de « The Last of Us » depuis Los Angeles par téléphone ou par ordinateur, pendant le tournage au Canada.”

Naughty Dog démontre donc qu’il ne souhaite pas se contenter de ses succès et se reposer sur ses lauriers. Avec des projets ambitieux visant à offrir une nouvelle expérience vidéoludique, le studio souhaite continuer à établir de nouvelles normes dans l’industrie. Des nouvelles normes qu’il va, sans aucun doute, se donner les moyens d’atteindre.