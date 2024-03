Nine Dots Studio révèle Outward 2 et Lost in Prayer

Le studio québécois Nine Dots Studios a secoué la communauté gaming avec l’annonce simultanée de deux titres en auto-édition : le très attendu action-RPG Outward 2 et le roguelike brutal Lost in Prayer.

Outward, déjà un succès avec plus d’un million de ventes, revient avec une suite qui promet d’élargir encore plus l’univers unique du premier opus. Outward 2 mettra l’accent sur les éléments de survie qui ont fait le succès de son prédécesseur, avec une exploration exigeante où chaque décision compte. Le monde hostile regorge de dangers, des monstres des cavernes aux prédateurs des plaines. Nine Dots souhaite créer un monde vivant où les PNJs suivent un calendrier d’événements spéciaux en fonction des saisons et de la météo, offrant ainsi une expérience riche en aléas et en récits captivants.

Outward 2 est actuellement en pré-alpha, et bien que la date de sortie reste inconnue, le jeu est confirmé pour PC, avec d’éventuelles sorties sur consoles à venir.

Lost in Prayer, quant à lui, s’inspire des dungeon crawlers classiques avec un système de déplacement case par case. Le joueur devra explorer le paradis et l’enfer, et chaque décès offrira la possibilité de posséder l’unité responsable, permettant ainsi de débloquer de nouveaux personnages pour les prochaines runs. Le jeu exploitera la mécanique de “push and pull” façon Baldur’s Gate 3, offrant des interactions complexes où chaque mouvement peut faire la différence entre la vie et la mort. Nine Dots prévoit également un système de progression basé sur des arbres de compétences macro pour une expérience de jeu profonde et stratégique.

Tout comme Outward 2, Lost in Prayer est actuellement en alpha et vise une sortie sur PC, sans date de sortie précise pour le moment.