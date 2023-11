Nintendo annonce la production d’un film en live-action basé sur The Legend of Zelda

Nintendo a récemment surpris les fans en annonçant la production d’un film en live-action inspiré de sa célèbre franchise “The Legend of Zelda”. Shigeru Miyamoto, le créateur de cette saga légendaire, dirigera le projet en collaboration avec le producteur renommé Avi Arad, connu pour son travail sur des succès tels que “Spider-Man: New Generation” et de nombreux films Marvel. Cette décision stratégique s’inscrit dans la continuité du succès précédent de Nintendo avec “The Super Mario Bros. Movie,” qui a rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office.

Nintendo, fort de l’engouement suscité par ses franchises emblématiques, poursuit sa stratégie d’adaptation cinématographique. Le succès retentissant de “The Super Mario Bros. Movie” a créé une base solide pour d’autres projets similaires, tandis que la franchise Pokémon, également sous l’égide de Nintendo, a connu une longue histoire de succès au cinéma et à la télévision.

La franchise “The Legend of Zelda,” âgée de 37 ans, continue de prospérer grâce à des titres récents tels que “Breath of the Wild” et “Tears of the Kingdom,” qui ont été largement acclamés par les joueurs et les critiques. “Breath of the Wild” en particulier a été qualifié comme l’un des meilleurs jeux disponibles sur la Nintendo Switch, renforçant ainsi la position de la série.

Le projet de film est encore à ses débuts, et des détails tels que la date de sortie et la distribution restent inconnus. Cependant, les fans attendent avec impatience de découvrir qui incarnera le légendaire héros Link sur grand écran. En somme, Nintendo semble déterminé à étendre son empreinte dans l’industrie cinématographique en adaptant ses franchises les plus emblématiques pour un public encore plus vaste.

Ce projet, tourné vers l’avenir, s’inscrit dans la stratégie globale de Nintendo visant à capitaliser sur la popularité durable de ses personnages emblématiques et à les présenter à de nouveaux publics à travers le médium cinématographique.