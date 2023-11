Nouvelle mise à jour de Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac a déployé aujourd’hui la mise à jour 1.001.004 de Marvel’s Spider-Man 2, destinée à résoudre divers problèmes et à améliorer la stabilité du jeu.

Tout d’abord, les joueurs rencontraient parfois des difficultés lors de la finale des souvenirs de Marko. Cela pouvait les laisser coincés dans des situations frustrantes. Cette mise à jour apporte la solution à ce problème, offrant une expérience de jeu plus fluide et satisfaisante.

Un autre bug ennuyeux concernait un boss restant coincé dans la géométrie du monde du jeu, créant des situations inconfortables pour les joueurs. Cette mise à jour corrige ce problème, garantissant que les affrontements avec les ennemis se déroulent de manière cohérente et sans accrocs.

De plus, la mise à jour 1.001.004 de Marvel’s Spider-Man 2 aborde plusieurs autres problèmes qui affectaient les joueurs, notamment des blocages potentiels lors du tutoriel Galvanize et lors de la mission New Threads. Les joueurs ayant des raccourcis activés ne devraient plus rencontrer de problèmes bloquants dans les énigmes. De plus, le Charge Jump ne se brisera plus lorsqu’il sera assigné à un raccourci.

Un bug amusant a également été résolu, celui qui provoquait la duplication des détails des yeux du costume Upgraded Classic. Désormais, ce costume s’affiche correctement, sans artéfacts visuels gênants.

Enfin, cette mise à jour inclut des corrections supplémentaires pour les problèmes où les modèles ne se chargeaient pas correctement après de longues sessions de jeu. Elle apporte également une amélioration de la stabilité globale du jeu.

Cette mise à jour vise à offrir une expérience de jeu plus fluide et sans interruption, permettant aux joueurs de profiter pleinement de l’univers passionnant de Marvel’s Spider-Man 2.