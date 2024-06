Octopath Traveler 2 débarque sur Xbox Series X|S

Square Enix semble vouloir accélérer sur sa sortie de jeux multiplateformes. Avec notamment l’arrivée prochaine de la trilogie Kingdom Hearts sur Steam, un autre jeu va rejoindre une autre console à savoir la Xbox Series X|S. Il s’agit de Octopath Traveler 2.

En effet, selon les informations de eXputer, Octopath Traveler 2 arrivera sur Xbox Series X|S ce mois-ci et sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass. Il sera également accompagné du premier jeu de la saga qui rejoindra également le service d’abonnement de Xbox.

Si les développeurs avaient déjà confirmé par le passé une sortie du jeu sur Xbox Series X|S, c’est surtout la rapidité avec laquelle ces adaptations multi plateformes sont mises en place qui impressionne. En effet, depuis l’annonce de leurs récents résultats financiers semblent avoir mis un coup de boost à la stratégie de Square Enix.

On sent qu’un certain Final Fantasy VII Rebirth, exclusif à la Playstation 5, a fait sacrément mal au studio japonais. Ce dernier souhaite désormais sauver rapidement les meubles afin de permettre à un plus grand nombre de joueurs d’accéder à leurs jeux.