Pas de “The Last of Us Part 3” dans un futur proche

Le directeur de Naughty Dog Neil Druckmann a révélé que le studio travaille actuellement sur plusieurs projets solo. Il indique que le studio ne se concentrera pas uniquement sur The Last of Us. Les joueurs doivent ainsi ne pas s’attendre à une suite dans un avenir proche.

Cette information a été partagée dans Los Angeles Times, dans une interview sur l’origine de The Last of Us, qui est sorti sur PS3 en 2013. Des années plus tard, le jeu a eu des suites, des remasters et même une série télévisée. Une série qui aura droit à une seconde saison prochainement. Le tournage est actuellement en cours à Vancouver.

“Je promets que nous ne serons pas le studio de ‘The Last of Us’ pour toujours”, a déclaré Druckmann, révélant que plusieurs jeux sont en développement, dont “plusieurs projets solo”.

“Nous créons des expériences riches en histoires et en personnages, en particulier des relations”, a ajouté Druckmann. “Les histoires ont un certain noyau philosophique autour duquel tout tourne et se nourrit.”

Naughty Dog n’a pas sorti de nouveaux jeux depuis 2020. Date à laquelle nous avions eu droit à la sortie de The Last of Us: Part 2. Depuis, les fans attendent avec impatience des nouvelles. Le studio s’étant contenté de plusieurs remasters, dont ceux des parties 1 et 2 de The Last of Us.