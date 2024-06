Asus ROG Ally X: plus de muscle sous le capot

Ça faisait un petit bout de temps qu’on entendait parler de la console de poche ROG Ally X d’Asus. Tous les détails ont été publiés à l’occasion de Computex 2024, à Taïwan.

L’appareil garde un air de famille avec la ROG Ally originale, mais pas mal tout a été revu, côté mécanique. Son processeur est toujours le Ryzen Z1 Extreme d’AMD qui s’accompagne de 24 go de mémoire vive DDR5 de 7500 MHz, d’une batterie de 80 watts-heure et, surtout, d’un stockage embarqué d’un téraoctet et d’une meilleure baie d’expansion PCIe 4 SSD. Bref, ce sont deux fois plus de stockage et de batterie par rapport à la ROG Ally. La mémoire est plus rapide, et tout ça rend la console 15% plus rapide.

Le port propriétaire XG Mobile de la ROG Ally est remplacé par un port USB-C 3.2 Gen2, qui accompagne un autre port USB-C compatible avec Thunderbolt 4.

L’affichage de 7 pouces a une résolution de 1080p à 120 hertz, mais surtout, affiche une luminosité qui peut atteindre 500 nits, pratique vu la façon dont bien des jeux ont tendance à être plutôt sombres. Asus a aussi conçu un système de refroidissement un peu plus compact mais aussi un peu plus puissant pour extraire la chaleur que cette quincaillerie ne manquera pas de produire.

La marque taïwanaise a aussi mis à niveau la plateforme Armoury Crate pour mieux intégrer les différents services de jeux compatibles avec la ROG Ally X, d’une façon qui simplifie l’opération de l’appareil. On peut aussi mieux personnaliser les commandes et gérer plus facilement la bibliothèque de jeux présents sur la console.

On peut lire entre les lignes qu’Asus a voulu répondre aux principales critiques des utilisateurs. Cela vient toutefois avec une mauvaise nouvelle côté prix : l’appareil se vendra 1100$ au Canada, quand il sera mis en vente à la mi-juillet. Les joueurs pressés de passer au prochain niveau peuvent déjà le précommander sur le site d’Asus.

Asus ne veut pas parler d’une deuxième génération de sa petite console, mais d’une version peut-être plus haut de gamme. L’ajout d’une batterie plus costaude aurait dû hausser le poids considérablement, mais des économies apportées ailleurs, comme dans les matériaux du boîtier, en font une console plus lourde de quelques dizaines de grammes seulement, par rapport à l’originale.

Côté ergonomie, la prise en mains est excellente. La possibilité de reconfigurer de façon un peu plus approfondie les contrôleurs rend l’interface plus facile à apprivoiser. La ROG Ally jouissait déjà d’une bonne réputation dans le marché relativement limité des consoles portables, malgré ses limites. La nouvelle venue devrait séduire plus que sa juste part de joueurs également.