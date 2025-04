Le Xbox Games Showcase 2025 a une date

Le grand rendez-vous annuel de Microsoft se précise. Le Xbox Games Showcase 2025 se déroulera le 8 juin à 13h (heure de Montréal), promettant une plongée dans l’avenir du gaming sur Xbox, PC et Cloud. L’événement, diffusé exclusivement en ligne, mettra en lumière les projets des studios internes et partenaires, avec une place d’honneur réservée à The Outer Worlds 2, la suite tant attendue du RPG déjanté d’Obsidian Entertainment. Un Direct dédié au titre suivra immédiatement la présentation principale, perpétuant une tradition initiée avec Starfield ou Call of Duty Black Ops 6.

The Outer Worlds 2 : Obsidian repousse les limites du chaos spatial

Après le succès critique d’Avowed en 2024, Obsidian revient avec la suite de son RPG culte, The Outer Worlds. Le studio a promis une immersion plus profonde dans un univers satirique où les méga-corporations règnent en maîtres. Le Direct dévoilera enfin des images de gameplay, des mécaniques inédites et des interviews des développeurs. Les fans espèrent une exploration élargie, des choix moraux plus corrosifs et un système de combat retravaillé. « C’est l’occasion de montrer comment nous poussons l’humour et la liberté plus loin », a confié un membre de l’équipe sous couvert d’anonymat.

Gears, Perfect Dark, Clockwork Revolution… Le carton plein des exclusivités

Si The Outer Worlds 2 monopolise les projecteurs, d’autres titres lourds devraient émerger de l’ombre. Gears of War: E-Day, le reboot des origines par The Coalition, pourrait dévoiler son gameplay après des années de silence radio. Clockwork Revolution, le RPG steampunk temporel d’inXile, suscite la curiosité avec son mélange de mécaniques tactiques et de récits branchés. Enfin, Perfect Dark, porté par The Initiative, a besoin de redorer son blason après des rumeurs de développement tumultueux.

Microsoft compte aussi sur des surprises pour surprendre son public. Les spéculations vont bon train : un partenariat inattendu (Metal Gear Solid Δ dans le Game Pass ?), un teaser de Fable ou l’arrivée de titres indés audacieux. L’absence d’E3, remplacé par le Summer Game Fest, n’entame pas l’ambition de Xbox de dominer l’actualité estivale.

Xbox en 2025 : l’heure de vérité

Ce showcase s’inscrit dans un contexte crucial pour Microsoft. Après des années d’acquisitions (Bethesda, Activision Blizzard) et de restructurations, la marque doit prouver que son modèle Game Pass et sa galaxie de studios peuvent rivaliser avec les exclusivités PlayStation et Nintendo. Entre pénuries de consoles et concurrence féroce, l’enjeu est de taille : convaincre que l’avenir du jeu vidéo passe aussi par Xbox.

Rendez-vous le 8 juin pour un show qui promet du fireworks numérique…