Playstation Plus: Les jeux du mois de mars

Les jeux mensuels PlayStation Plus de mars offrent des frissons de simulation de course avec EA Sports F1 23, des affrontements alimentés par les arts martiaux avec Sifu, une dose d’horreur furtive avec Hello Neighbor 2 et de l’action de science-fiction avec Destiny 2: Witch Queen.

Les quatre jeux seront disponibles pour les membres PlayStation Plus du mardi 5 mars au lundi 1er avril*.

EA Sports F1 23 | PS4, PS5

Soyez le dernier à freiner dans EA Sports F1 23, le jeu vidéo officiel du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA 2023. Un nouveau chapitre du mode histoire palpitant “Braking Point” offre des drames à haute vitesse et des rivalités enflammées. Coursez roue contre roue sur les nouveaux circuits de Las Vegas et du Qatar et gagnez des récompenses et des améliorations dans F1 World. Les nouveaux Drapeaux Rouges ajoutent un élément stratégique authentique, et la fonction Distance de Course de 35% offre plus d’action et d’excitation. Pilotez les voitures mises à jour de 2023 avec la liste officielle de la F1 de vos 20 pilotes préférés et 10 équipes. De plus, la F2, le terrain d’entraînement ultime pour la F1, est maintenant mise à jour avec le contenu de la saison 2023, y compris les nouvelles voitures et les alignements de pilotes à travers le paddock. Créez votre équipe de rêve et coursez pour gagner dans le mode Carrière My Team, combattez en écran partagé ou dans le multijoueur interplateforme étendu, et soyez plus social avec les nouvelles Ligues Racenet.

Sifu | PS4, PS5

Sifu est un jeu de combat élégant mais réaliste, offrant un combat à mains nues viscéral dans un environnement urbain contemporain. De Sloclap, les créateurs du jeu de combat acclamé sur PS4 Absolver, Sifu suit un jeune étudiant en kung fu sur le chemin de la vengeance, à la recherche des meurtriers de sa famille. Seul contre tous, il n’a pas d’alliés et d’innombrables ennemis. Il devra compter sur sa maîtrise unique du kung fu pour l’emporter et préserver l’héritage de sa famille.

Résolvez le mystère des enfants disparus dans la ville rurale de Raven Brooks dans cette suite d’horreur furtive adaptée à toute la famille. Hello Neighbor 2 vous invite dans une ville en apparence tranquille de Raven Brooks où tout le monde cache quelque chose. Vous êtes un journaliste d’investigation cherchant à découvrir les secrets les plus sombres de vos voisins et à résoudre le cas de M. Peterson, l’antagoniste tristement célèbre de Hello Neighbor. Faufilez vous, cherchez des indices derrière les mystères et jouez contre des adversaires complexes contrôlés par des intelligences artificielles de réseau neuronal avancées qui apprennent de vous et de tous les autres joueurs – toute la ville est maintenant votre terrain de jeu !

Destiny 2: Witch Queen** | PS4, PS5

Plongez dans le Monde du Trône de Savathûn pour découvrir le mystère de la façon dont elle et sa Ruche Lucente ont volé la Lumière. Apprenez les secrets de la fabrication de nouvelles armes, du nouveau Glaive, et survivez à la vérité au sein de son réseau de mensonges. Un monde merveilleusement tordu de corruption et de splendeur, le Monde du Trône de Savathûn accueille un fragile équilibre de pouvoir. De son palais au marais, tout ce qu’elle cache peut être trouvé ici. Créez des armes personnalisées avec des combinaisons de mods, shaders et stats uniques. Maîtrisez le nouveau type d’arme Glaive et déchaînez de puissantes combos de mêlée, des attaques de projectiles et un bouclier énergétique déployable.

The Finals S.O Sleek Bundle, exclusif aux membres PlayStation Plus

Les membres PlayStation Plus peuvent accéder à un ensemble cosmétique unique dans The Finals, comprenant deux ensembles différents de tenues militaires et de skins d’armes :