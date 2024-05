Helldivers 2: Du changement chez Arrowhead

Du changement en perspective chez le studio en charge de l’une des plus grosses surprises de cette année, à savoir Helldivers 2. Le jeu d’Arrowhead avait en effet réussi à détrôner un certain God of War avec un pic de 155 926 joueurs en simultané à son lancement, établissant au passage un nouveau record pour PlayStation.

Arrowhead regarde désormais vers l’avenir et a annoncé aujourd’hui lors d’une interview accordée à gamesindustry.biz quelques changements mais également leurs ambitions pour le futur. Une interview qui nous apprend que le nouveau PDG du studio sera désormais Shams Jorjani tandis que Johan Pilestedt, jusqu’à présent PDG du studio, occupera le poste de directeur créatif du studio Helldivers 2.

Ce dernier a indiqué que le succès fulgurant de Helldivers 2 l’a poussé à réfléchir sur la direction à donner à sa carrière, à savoir gérer l’entreprise ou poursuivre le travail créatif. Il a finalement retenu la seconde option, en nommant ainsi un nouveau PDG, préférant se concentrer sur le développement des futurs jeux du studio.

L’ambition de devenir les futurs FromSoftware ou Blizzard

Johan Pilestedt a également profité de cette sortie médiatique afin de faire part de ses ambitions pour l’entreprise. Celui-ci a en effet indiqué qu’une acquisition par une entreprise externe n’est pas envisagée, souhaitant ainsi voir son studio atteindre la renommée internationale de grands studios tels que FromSoftware ou Blizzard.

De son côté, Jorjani, le nouveau PDG du studio, a déclaré : “Le but du studio est de faire de très bons jeux coopératifs. Nous voulons vraiment faire d’Arrowhead un studio phare, où les gens qui veulent faire ce genre de jeux se disent : ‘Je veux travailler chez Arrowhead’. Quand nous étions jeunes, nous voulions vraiment travailler chez Blizzard, c’était l’un des endroits où travailler était le meilleur, je pense qu’Arrowhead a le potentiel pour l’être.” Des déclarations très ambitieuses de la part de celui qui vient de rejoindre les rangs du studio.

Enfin, le studio indique que les mises à jour concernant Helldivers vont bien évidemment continuer d’arriver afin notamment de satisfaire tous les joueurs qui mettent toujours à rude épreuve les serveurs tout en soutenant les équipes de développement actuelles avec du sang neuf.