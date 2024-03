Rise of the Ronin : Plongée exclusive dans les coulisses du développement

Vous êtes curieux d’en apprendre davantage sur Rise of the Ronin ? Alors ne manquez pas la nouvelle vidéo publiée par le studio, qui nous plonge dans les coulisses du développement du jeu.

Il n’est pas exagéré de dire que de nombreux joueurs attendent avec impatience Rise of the Ronin. Le cadre du jeu a attiré l’attention de nombreuses personnes, et le gameplay dévoilé à plusieurs reprises a suscité l’enthousiasme à chaque présentation. La bonne nouvelle, c’est que le jeu sortira bientôt, le 22 mars prochain pour être précis. En attendant, si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, Team Ninja a préparé une vidéo qui promet d’être captivante.

Plongez dans les coulisses du développement de Rise of the Ronin Depuis quelques semaines, le studio à l’origine de jeux tels que Wo Long : Fallen Dynasty et Nioh nous propose de découvrir les coulisses du développement de Rise of the Ronin à travers plusieurs vidéos. Bien que l’envie de jouer soit forte, il est toujours intéressant de jeter un œil aux dessous de la création. Apprendre à connaître les personnes qui donnent vie à ces aventures que nous aimons tant est une expérience enrichissante. Cette nouvelle vidéo, la troisième de la série, se concentre sur une fonctionnalité spécifique.

Intitulée “La cause”, cette vidéo nous plonge dans le système de choix de Rise of the Ronin. En effet, les décisions prises par les joueurs auront un impact sur le déroulement de l’histoire. À ce stade, l’ampleur de cet impact reste à déterminer, mais il est clair que nous aurons la possibilité de “forger notre voie”. De plus, la vidéo nous offre un aperçu de la musique du jeu, des personnages que nous rencontrerons et du style qui a été choisi pour les mettre en scène. Cette immersion dans les coulisses du jeu est à la fois instructive et susceptible d’éveiller votre curiosité en vue de sa sortie.