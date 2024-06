Shift Up continue de chouchouter Stellar Blade

Stellar Blade est sûrement l’une des belles surprises de cette année 2024. Pour sa première expérience sur console, Shift Up a réussi son pari. D’ailleurs, le studio continue de chouchouter son jeu avec des mises à jour assez régulières. La dernière en date vient de tomber : elle va apporter de nouvelles tenues (pour le plus grand bonheur de certains fans qui aiment voir Eve habillée différemment) ou encore la correction de certains bugs.

Des nouveaux costumes pour Eve

Comme indiqué par Shift Up, on compte l’ajout de deux nouveaux costumes pour personnaliser Eve. De plus, un nouvel emplacement capillaire a été ajouté dans le menu. Et oui encore, un nouveau moyen de personnaliser l’héroïne de Stellar Blade.

Shift Up a également incorporé une option afin d’activer ou désactiver l’interface de « skipper » les cinématiques. La mise à jour comprend également des améliorations au niveau du gameplay, telles qu’une amélioration de la direction du saut lors de l’utilisation de la corde. Enfin, celle-ci propose également des améliorations de qualité de vie, telles qu’une amélioration des performances globales du jeu et des corrections de bugs.

Avec cette nouvelle mise à jour, Stellar Blade continue de briller comme une étoile montante dans l’univers du jeu vidéo.

Stellar Blade est disponible depuis le 26 avril exclusivement sur PlayStation 5. Nous avions pu tester le jeu chez Branchez-vous et l’avions accrédité de la belle note de 17/20.