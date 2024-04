Test du jeu Stellar Blade: Une autre exclusivité angélique du côté de Sony !

Si Sony ne pourra vraisemblablement pas compter sur un Spider-Man ou bien un God of War cette année, elle peut tout de même tabler sur certaines exclusivités fort intéressantes. En effet, après un Rise of the Ronin, la firme japonaise nous offre de sauver l’humanité avec Stellar Blade, un jeu d’action et de rôle cadrant parfaitement dans les cordes de ceux à la recherche d’un jeu avec une touche de Devil May Cry ou Nier: Automata.

Disponible sur: PlayStation 5

Prix: 89,99$ + txs

Quand la technologie et la religion se mélangent

Stellar Blade vous plonge dans la peau de EVE, une androïde débarquant sur Terre afin d’éradiquer les Naytibas. D’origine inconnue, ces derniers ont envahi la planète bleue au point d’avoir forcé une bonne partie de l’humanité à se réfugier dans l’espace pour assurer sa survie. Plongeant sur Terre tel un ange, EVE et ses comparses androïdes tenteront de sauver ce qui reste de l’humanité en pourchassant les Naitybas d’élite. Or, comme dans toute bonne histoire, rien ne sera aussi simple qu’il n’y paraît dans la quête de EVE.

Malgré certains passages à vide, le scénario de Stellar Blade est intéressant. En outre, on se surprend à vouloir en connaître plus sur la menace représentée par les Naytibas tout en découvrant ce qui est arrivé aux derniers humains restés sur Terre. De plus, l’histoire ne sera pas sans vous rappeler certains récits de la religion catholique. En fait, le jeu est bourré de clins d’oeil peu subtils à la religion, qu’on parle d’EVE que les humains appellent un ange descendu du ciel pour les sauver ou bien Adam, principal allié de notre androïde.

Or, au-delà des clins d’oeil à la religion catholique, ce sont certains rebondissements qui surviendront en cours de route qui vous déstabiliseront. Graduellement, vous prendrez conscience que les Naytibas sont certes la plus grande menace à laquelle l’humanité ait fait face, mais que d’autres enjeux sont au coeur de la quête d’EVE. En fait, à certains moments, le jeu mettra de l’avant des réflexions quant à la place de la foi aveugle envers des entités supérieures qu’on croit, à tort, bienveillantes.

De ce fait, Stellar Blade propose un univers fort intéressant qui, malgré quelques portions moins prenantes et certains personnages caricaturaux, soulèvera des questions insoupçonnées en vous.

Un nouveau Souls ?

En voyant certaines bandes annonces et en se fiant à certains commentaires de gens ayant joué à la démo du jeu, on pourrait croire que Stellar Blade est un nouveau Souls. Or, si ce genre ne vous plaît pas en raison de sa difficulté la caractérisant, n’ayez crainte puisque Stellar Blade n’est pas un nouveau Souls débarquant dans l’univers du jeu vidéo.

Certes, certains éléments du jeu sont inspirés par les Souls. En outre, les combats sont légèrement plus difficiles que la moyenne des jeux d’action. À cet effet, les boss ont une vitalité particulièrement élevée et certains d’entre eux sont plutôt coriaces. De plus, il vous sera possible de débloquer des camps et aires de repos tout au long de votre aventure. Lorsque vous vous y reposerez, la majorité des ennemis ressusciteront, ce qui fait énormément penser aux divers Souls de ce monde.

Cependant, là s’arrêtent les comparaisons entre Stellar Blade et les jeux de type Souls. En effet, Stellar Blade est beaucoup plus accessible et facile qu’un Elden Ring, Lies of P, Sekiro, etc. Par exemple, il n’y a pas de jauge d’endurance se vidant à chaque action et les combats sont très loin d’être aussi ardus qu’au sein des jeux de FromSoftware et compagnie. Qui plus est, le jeu offre plusieurs modes de difficulté, incluant un mode Facile qui ralentira le temps et vous montrera régulièrement sur quoi peser pour contre-attaquer efficacement divers types d’attaques.

Ainsi, si vous étiez repoussé à l’idée que Stellar Blade soit trop difficile, n’ayez crainte. Il s’agit d’un jeu avec certes des portions plus difficiles, mais demeurant fort accessible pour n’importe quel joueur, qu’il soit un habitué des Souls ou non.

Un jeu d’action intense, mais surtout satisfaisant

La grande force de Stellar Blade réside dans l’exécution de ses combats. Ces derniers, qui sont un habile mélange de ce qui fut offert dans Devil May Cry 5 et Nier: Automata, sont faciles à prendre en main tout en offrant un grand sentiment de satisfaction dès les premiers instants.

EVE n’est pas une androïde rigide aux mouvements carrés. En fait, c’est même tout le contraire. Ses mouvements athlétiques sont dignes de ceux de n’importe quelle gymnaste. Ils vous permettront de frapper et d’éviter les coups des Naytibas avec une aisance ainsi qu’une élégance surprenantes. De plus, les attaques ennemies seront accompagnées de couleurs afin de vous laisser savoir sur quelle combinaison de boutons appuyer pour les éviter. C’est simple, fluide et extrêmement divertissant.

D’autre part, ce qui accentue notre plaisir à massacrer des Naytibas est la résonance des coups. En fait, que vous attaquiez à l’aide de coups d’épée normaux ou puissants, vous ressentirez l’impact de vos assauts. Le contraire sera également vrai, certains Naytibas frappant particulièrement fort sur EVE. Votre androïde pourra aussi débloquer des techniques spéciales pouvant s’exécuter à tout moment à condition que vous ayez suffisamment d’énergie en banque. Ainsi, vous pourrez effectuer des combos dévastateurs composés de vos coups de base et de vos coups spéciaux pour décimer vos adversaires dans un déluge d’attaques fort satisfaisantes à exécuter.

Stellar Blade propose aussi quelques arbres d’habiletés à débloquer en fonction de l’expérience reçue. Ainsi, en accumulant de l’expérience en combattant ainsi qu’en explorant, vous accumulerez des points à dépenser dans les diverses catégories de compétences de EVE. S’il ne s’agit pas d’arbres d’habiletés aussi exhaustifs que ceux d’autres jeux, le nombre de compétences à débloquer est suffisant et permet d’améliorer les capacités d’EVE de façon intéressante.

À noter qu’en plus d’un jeu d’action à l’épée, Stellar Blade est aussi un jeu de tir efficace. En effet, à un certain moment dans l’aventure, vous débloquerez la capacité de tirer avec divers types de munitions. À partir de ce moment, vous pourrez combiner vos attaques de mêlée et de portée pour massacrer vos ennemis. Peu importe la façon d’attaquer que vous choisirez, sachez que Stellar Blade est aussi efficace que divertissant dans son exécution. C’est surprenant de voir à quel point le jeu a une exécution aussi parfaite en tant que jeu d’action de mêlée ou bien comme jeu de tir à la troisième personne.

Linéaire à certains moments, ouvert à d’autres

Lorsque vous débuterez Stellar Blade, vous aurez l’impression de jouer à un jeu d’action linéaire. En effet, les premières heures nous propulsent dans des corridors laissant croire à un jeu progressant en ligne droite. Or, la suite n’est vraiment pas à l’image des premières heures.

En effet, dès que vous entrerez dans la cité de Xion, l’univers de Stellar Blade s’ouvrira. Dès lors, vous pourrez explorer des mondes semi-ouverts remplis d’objets à trouver, de matériaux à récolter, d’informations à dénicher, etc. De plus, le jeu offre une bonne quantité de quêtes secondaires, que ce soit en parlant avec des survivants ou bien en consultant un tableau de requêtes. Ces quêtes offrent non seulement des récompenses alléchantes, mais elles permettent aussi d’explorer les divers environnements du jeu afin de trouver tous ses secrets.

Parlant d’exploration, Stellar Blade permet de récolter facilement les objets au sol simplement en appuyant sur R2. Il n’est donc pas nécessaire de sélectionner chaque objet individuellement, ce qui facilite leur récolte. De plus, vous serez accompagné par un robot pouvant scanner votre environnement afin d’y relever les ennemis à proximité ainsi que les objets à trouver. Ce scan est particulièrement puissant et utile, notamment lorsqu’on l’améliore. Je n’ai pas ressenti la même frustration qu’au sein d’autres jeux où je devais activer le scan tellement souvent que ça en était ridicule.

En revanche, l’exploration dans Stellar Blade n’est pas toujours une belle balade. En outre, l’absence d’une boussole ou d’une mini-carte fait en sorte qu’on doit s’en remettre à notre scan ou bien aller à la carte de l’environnement pour savoir où aller et où on se trouve. De plus, en débloquant des missions et des habiletés, EVE sera encouragée à retourner dans des environnements déjà explorés pour débloquer de nouveaux chemins. Or, certains segments de retour en arrière sont confus tant, en l’absence de repères adéquats, on ne sait pas toujours où aller.

Par ailleurs, certains mouvements d’EVE manquent de précision. Ce sont surtout les sauts qui créent des irritants puisqu’il arrive qu’EVE flotte ou demeure suspendue dans les airs sans raison. Attendez-vous aussi à manquer bien des sauts tout simplement parce que votre personnage n’arrivera pas à s’accrocher à une corniche ou bien parce que vous ferez face à un bogue de collision. Ce sera sûrement atténué, voire réglé à travers des mises à jour, mais au moment d’écrire ces lignes, ces problèmes causent des irritants.

Une héroïne trop sexy ?

En terminant, Stellar Blade est l’objet de plusieurs critiques en matière de sexisme. En fait, le jeu fut dénoncé puisqu’il met de l’avant un héroïne très, voire trop sexy aux yeux de certains.

Il est vrai que vous pourrez améliorer EVE en débloquant des compétences ainsi que des modules. Or, vous pourrez aussi découvrir des costumes en explorant les environnements, en complétant des quêtes ainsi qu’en les achetant au sein de boutiques. Certains de ces costumes sont révélateurs et mettent effectivement les généreuses proportions d’EVE de l’avant.

Toutefois, les développeurs ont-ils volontairement sexualisé l’image de la femme en proposant une héroïne aux attributs avantageux ? Je n’en suis pas totalement convaincu. Oui, EVE a des formes alléchantes et oui, disons qu’une certaine partie de son corps rebondit sans tenir compte de la gravité. Néanmoins, cela ne m’a pas dérangé au point d’en être offusqué et, surtout, cela n’enlève rien à la qualité globale du produit. C’est exagéré, c’est très “japonisé” si vous me permettez l’expression, mais ça m’a davantage paru comme une parodie de l’image virtuelle de la femme en provenance du Japon qu’un affront au féminisme.

Devriez-vous y jouer ?

Je n’attendais pas spécialement Stellar Blade. Or, que je suis content d’y avoir joué ! Sans être parfait, il s’agit d’un excellent jeu d’action et de rôle dans la même lignée que Devil May Cry 5 ou, encore mieux, Nier: Automata. En compagnie d’EVE dans une campagne pouvant facilement vous occuper au minimum de 30 à 40 heures, vous ne vous ennuierez pas à travers une exploration satisfaisante ainsi que des combats de haute voltige.

Une autre excellente exclusivité du côté de Sony dont on espère une éventuelle suite !

Points forts:

Excellent système de combat facile à prendre en main

Exploration satisfaisante à travers des environnements remplis de trouvailles

Habile mélange de plusieurs jeux axés sur l’action

Points faibles:

Caméra ayant de la difficulté à suivre l’action par moment

Sauts imprécis et irritants

Trop de pièces musicales d’ascenseur

Note: 17 sur 20