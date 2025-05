Shuhei Yoshida : « Les jeux à 80 dollars sont inévitables… mais l’IA et les petites équipes peuvent sauver l’industrie »

L’ancien dirigeant de PlayStation, Shuhei Yoshida, a pris position sur un sujet brûlant à savoir la hausse des prix des jeux vidéo. Lors d’un entretien accordé au site PlayStation Inside, il estime que les jeux à 80 dollars sont une « évolution inévitable » face à l’inflation et aux coûts de production exponentiels. Un constat partagé par plusieurs géants : Nintendo vendra Mario Kart World à 80 €, Microsoft alignera ses AAA sur 80 $, et GTA 6 pourrait même frôler les 100 euros.

Remakes et AA : des solutions pour équilibrer les comptes

Pour Yoshida, l’industrie est coincée entre « la pression des joueurs, qui exigent des productions toujours plus ambitieuses, et la réalité économique ». Les remakes et remasterisations, comme Gears of War: Reloaded, deviennent selon lui des leviers indispensables pour financer des projets neufs. Mais l’espoir vient aussi des studios indépendants : il cite en exemple Clair Obscur: Expedition 33, un RPG français développé par 30 personnes et écoulé à 1 million d’exemplaires en trois jours. « Les jeux AA prouvent qu’on peut allier qualité, créativité et budgets raisonnables », souligne-t-il.

IA : un outil, pas une fin en soi

Autre piste évoquée : l’intelligence artificielle. Yoshida y voit un moyen d’automatiser les tâches répétitives (tests, génération de textures) et de soutenir les petites équipes, à condition de ne pas remplacer l’humain. « L’IA doit rester un adjuvant, pas un pilote. Son rôle est de libérer du temps pour la création pure, pas de standardiser les jeux », insiste-t-il. Une approche qui pourrait, selon lui, réduire les coûts sans sacrifier l’originalité.

Nintendo et FromSoftware : des regards tournés vers l’avenir

Interrogé sur la Switch 2, Yoshida a exprimé sa curiosité pour Duskbloods, le prochain exclusif de FromSoftware sur la console. « Leur collaboration avec Nintendo est intrigante, surtout après le succès d’Elden Ring », note-t-il, saluant le potentiel technique du studio.

Depuis son départ de PlayStation, Yoshida s’impose comme une voix influente, analysant sans filtre les défis de l’industrie – hausse des prix, transition technologique, attentes des joueurs. Son credo ? Innover sans renoncer à l’audace, quitte à repenser les modèles établis. Un équilibre délicat… mais vital pour éviter l’essoufflement créatif.